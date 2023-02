Wat moet je doen als je en spookrijder tegenkomt? En wat als je zélf de spookrijder bent?

De federale wegpolitie telt jaarlijks 350 à 400 spookrijders op de Belgische autosnelwegen. Gelukkig veroorzaakt niet elke spookrijdende wagen een verkeersongeval. Op onze autosnelwegen deden zich tussen 2012 en 2021 in totaal 117 letselongevallen met spookrijders voor. Dat komt neer op bijna twaalf per jaar. Zo blijkt uit cijfers van verkeersinstituut VIAS. Het aantal dodelijke incidenten klopte in datzelfde decennium af op 23. Het goede nieuws is wel dat het aantal letselongevallen met spookrijders sinds de zestien gevallen in 2017 in dalende lijn zit: veertien in 2018, elf in 2019, negen in 2020 en nog amper zes in 2021.

Vertraag en houd uiterst rechts

“Studies tonen aan dat spookrijders erg geneigd zijn om rechts te rijden - voor jou de linkerrijstrook dus”, licht VIAS toe. “De beste manier om de gevolgen van een ontmoeting met een spookrijder in te perken, is door te vertragen en uiterst rechts te houden. Zelfs als dat betekent dat je dan op de pechstrook moet rijden. Je kan ook knipperen met je lichten op het moment dat je de spookrijdende wagen kruist. Doe dat niet eerder, om te vermijden dat de bestuurder panikeert. Het is ook belangrijk om bij de confrontatie met een spookrijder zo snel mogelijk de politie op de hoogte te brengen via het noodnummer 112.”

Wat als je zelf de spookrijder bent?

“Rijd je zelf de autosnelweg in de verkeerde rijrichting op, dan is het belangrijk om te vertragen en je dimlichten en waarschuwingslichten aan te steken”, adviseert Vias. “Verhoog in geen geval je snelheid om vlugger bij de volgende afrit te geraken. Is er geen tegenligger, dan kan je naar de pechstrook rijden en daar stoppen. In het andere geval houd je zoveel mogelijk rechts zodat de andere wagens een ontwijkingsmanoeuvre kunnen uitvoeren. Verwittig ook vanuit je spookrijdende wagen meteen de politie via het noodnummer 112. Die je zal helpen om opnieuw in de juiste rijrichting te rijden.”

Wie zijn spookrijders?

Een spookrijder is een bestuurder die op de autosnelweg in de verkeerde rijrichting rijdt. Spookrijden wordt beschouwd als een zware verkeersovertreding. Spookrijders hebben verschillende motieven en zijn onder te verdelen in twee categorieën. Bestuurders die opzettelijk in de verkeerde rijrichting rijden, proberen bijvoorbeeld een file te vermijden, aan een politiecontrole te ontsnappen of een zelfmoordpoging te ondernemen. Bij bestuurders die onopzettelijk spookrijden, is vaak verstrooidheid of een oriëntatieprobleem de oorzaak. De gemiddelde leeftijd van een spookrijdende bestuurder is volgens VIAS 45,1 jaar.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

