Wat kan je van de ‘Chinese Tesla’ verwachten? Onze autokenner test de Nio ET7: “Die batterijwissel is voorlopig niet meer dan een gimmick”

GETEST. Het eerste elektri­sche VW-busje: “Zijn grootste troef is zijn rijgedrag, maar de kwaliteit van de materialen is bedroevend”

Onze autospecialist Joost Bolle proefde van de nieuwe Volkswagen ID.Buzz. Inderdaad, het legendarische ‘VW-busje’ van de hippies is er nu ook in een allereerste elektrische versie. “Het is heerlijk toeren, maar je neemt er beter een weegschaal bij als je de koffer vol propt om met zijn zijn vijven op weekend te gaan.”

7 september