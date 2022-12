“Wat je zeker niét moet doen, is de avond voordien al eens proberen of hij start”: pechverhelpers geven advies voor bevroren auto’s

Man in cel na extreme snelheids­over­tre­ding, vriend raakt peperdure Porsche kwijt

Een 42-jarige man die in Denemarken ruim 210 km/u reed in plaats van de toegestane 110 km/u, moet de cel in. Ook is hij voor drie jaar zijn rijbewijs kwijt. Het vonnis betekende ook pech voor de vriend van wie de man de auto - een peperdure Porsche - had geleend: de auto is in beslag genomen en verkocht.

