Wat is de veiligste plaats in de auto?

Aan het raam, de gang of het midden? Dit is het veiligste zitje in het vliegtuig

Het vliegtuig is een van de veiligste vervoersmiddelen om mee te reizen. De kans dat je sterft in een crash is zo’n 1 op 11 miljoen. Het risico om te sterven in een auto-ongeval is veel groter: zo’n 1 op 6.700. Maar wat als je toch graag op safe wilt spelen, én de allerveiligste plek in het vliegtuig wil opzoeken? Wij legden enkele interessante studies naast elkaar, en kwamen tot een verrassende conclusie: “Het veiligste zitje is ook het minst gewilde.”