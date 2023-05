Wat doet elektrisch fietsen voor je conditie? Bewegingsexpert geeft advies: “Wie genoeg fietst, hoeft niet naar de fitness”

De verkoop van elektrische fietsen stijgt jaar na jaar in ons land. Ook jonge fietsers gaan overstag. Is dat goed nieuws voor onze conditie of net niet? Is trappen met ondersteuning even gezond als rijden op een gewone fiets? De Nederlandse Fietsersbond en bewegingswetenschapper Jasper Snijders zetten de verschillen op een rij en tippen in welke vier gevallen de elektrische fiets een aanrader is.