Wat betekent de groene lijn op sommige Nederlandse wegen?

Dit betekenen de lijnen op Nederlandse wegen

• Enkele onderbroken middenlijn: inhalen mag, meestal mag je hier maximaal 60 km/u

• Dubbele witte onderbroken lijn: maximaal 80 km/uur en inhalen mag

• Volle dubbele of enkele lijn: je mag hier maximaal 80 km/u en inhalen is verboden

• Dubbele witte onderbroken lijn met daartussenin groen: maximaal 100 km/u en inhalen is toegestaan

• Volle dubbele lijn met daartussenin een groene lijn: inhalen is verboden en maximaal 100 km/u

• Geen lijnen: Je mag hier maximaal 60 km/uur, kijk goed uit welk deel van de weg van jou is, inhalen mag