Wat als je een wild dier doodrijdt? “In sommige gevallen mag je een aangereden hert of fazant mee naar huis nemen”

Iedere dag sterven in Vlaanderen 14.000 wilde dieren in het verkeer. De kans dat je ooit een everzwijn of ree aanrijdt, is dus best groot. Maar wat moet je doen als je plots zo’n beest raakt? Geef je dat aan bij de politie, of mag je gewoon doorrijden? Wij zochten het uit.

Volgens recent onderzoek van Natuurpunt sterven er jaarlijks zo’n 5 miljoen wilde dieren op de Vlaamse wegen. In totaal gaat het om 321 verschillende diersoorten. Padden, egels en vossen komen daarbij het vaakst om het leven, maar ook rode eekhoorns, steenmarters en konijnen worden regelmatig gegrepen door een auto.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het zou dus goed kunnen dat je ineens een verschrikt dier tegenkomt midden op de weg. Wat doe je in zo’n situatie? “In alle verkeerssituaties moet je in principe voorzichtig en defensief rijden”, zegt Stef Willems van verkeersinstituut VIAS. “Op plekken waar regelmatig groot wild oversteekt, wordt hier expliciet voor gewaarschuwd. Overstekend wild kan dan zelfs worden beschouwd als een ‘voorzienbare hindernis’ waarvoor de bestuurder moet kunnen stoppen (art. 10.1). Bovendien is er letterlijk een artikel in de verkeerswet dat zegt dat ‘elke bestuurder moet vertragen wanneer hij trek-, last- en rijdieren of vee op de openbare weg nadert.’”

“Maar volgens de wegcode mag je ook geen andere weggebruikers in gevaar brengen”, voegt Willems eraan toe. “Bruusk remmen of uitwijken voor een dier, doe je dus best alleen maar als je geen andere gevaarlijke situaties creëert. Probeer er dus altijd voor te zorgen dat je jezelf of anderen niet in grote moeilijkheden brengt.”

Wat als het toch tot een ongeval komt?

Dan is het aangewezen om de politie te bellen. “Op die manier kan het kadaver worden verwijderd, en vermijd je dat een andere weggebruiker schade oploopt”, zegt mobiliteitsorganisatie VAB. “Ook als het dier nog leeft, moet je de aanrijding melden. De kans bestaat namelijk dat het nog gered kan worden door de juiste instanties.” Verder kan je de waarneming van een dood dier ook steeds melden via waarnemingen.be.

Mag je het dier meenemen?

“Als het gaat om een wild dier, mag je het inderdaad mee naar huis nemen”, zegt Willems. “Maar ook hier bestaan regels rond. Concreet komt het erop neer dat je een wild dier enkel mag meenemen tijdens de jachtopeningstijd of tien dagen daarna. Wanneer dat precies is, hangt af van diersoort tot diersoort. Voor een edelhert of damhert is dat bijvoorbeeld van 1 oktober tot en met 31 december. Voor een reebok is dat dan weer tussen 1 mei en 14 september. Die mag je momenteel dus niet meenemen. De politie verwittigen is in dat geval de beste optie, zodat zij het kadaver veilig kunnen verwijderen.”

Lees ook