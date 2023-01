Wanneer zeg je best je full-omniumverzekering best op? En is er een goedkoper alternatief?

Een full-omnium autoverzekering is de meest complete manier waarop je je wagen kunt verzekeren. Met de verplichte BA- of autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid ben je enkel verzekerd voor de materiële en lichamelijke schade die je veroorzaakt aan de tegenpartij bij een ongeval.

De kleine omnium of mini-omnium dekt je eigen materiële schade waar je zelf niet verantwoordelijk voor bent: diefstal, brand, glasbreuk, aanrijding met dieren en schade door natuurkrachten.

Maar de ruimste dekking geeft de full-omnium, die ook je eigen materiële schade vergoedt als je bij een ongeval in fout bent. Uiteraard betaal je voor een full-omnium een hogere jaarlijkse verzekeringspremie, maar voor duurdere en nieuwe wagens is het wel een aanrader.



Kies jij best een BA, mini-omnium of full-omnium? Zo maak je de juiste keuze voor jouw auto.

Wat is het beste moment om op te zeggen?

Na een tijdje daalt een auto flink in waarde, en past je verzekering een bepaald afschrijvingspercentage toe. Er komt dus een bepaald moment waarop de hogere verzekeringspremie voor een full-omnium niet meer opweegt tegen het bedrag dat je mogelijk krijgt uitbetaald bij een totaal verlies van je wagen.



Let op: je kan jouw autoverzekering niet op elk moment opzeggen. Met deze voorwaarden moet je rekening houden.

Heb je een autolening of niet?

Leende je geld voor je (nieuwe) auto? Zorg er dan in ieder geval voor dat je full-omnium loopt tot je lening is afgelost. Meestal gaat dit om een periode van 3 of 4 jaar. Anders moet je, als je auto wordt gestolen of perte totale is, verder een lening afbetalen voor een auto die er niet meer is. Of moet je in geval van een ongeval naast je maandelijkse afbetaling van je lening ook zélf de herstellingskosten betalen.

Hoelang krijg je een maximale vergoeding?

Tot 24 à 36 maanden na aankoop krijg je, afhankelijk van je verzekeringscontract, bij diefstal of perte totale, 100 procent van de catalogusprijs of het factuurbedrag van je auto terugbetaald. Daarna begint de afschrijvingsperiode, waarin elk jaar het terugbetalingspercentage geleidelijk terugloopt, omdat ook de waarde van je auto vermindert.

In je autoverzekeringscontract staat aangegeven welk afschrijvingspercentage wordt toegepast om de waardevermindering van je auto te berekenen. Hoe langzamer dat percentage daalt en hoe trager de waardevermindering, hoe interessanter het blijft om je omnium toch 4 jaar te houden.



Wil je verzekerd blijven tegen herstellingskosten?

Hoe oud je auto ook is: als er geen total loss is, dan dekt een full-omnium de volledige herstellingskosten. Bij een ongeval kunnen die kosten makkelijk hoog oplopen, dus ook die overweging moet meespelen in je beslissing.

Volgens onderzoek kost de gemiddelde carrosserieherstelling zo’n 2.000 euro. Wil je je gemoedsrust houden en je geen zorgen hoeven te maken over kosten? Independer.be raadt aan om een omnium 5 jaar te behouden.

Een alternatief: de mini-omnium

Nogal wat autobezitters vervangen hun full-omnium na een aantal jaar door de goedkopere mini-omnium. Die is gemiddeld een derde goedkoper dan de full-omnium. Weet wel dat met een mini-omnium je eigen materiële schade niet meer gedekt is als je bij een ongeval in fout bent.

Maar je bent nog wél altijd verzekerd tegen brand, diefstal of inbraak, glasbreuk, aanrijding met dieren, storm en hagel en andere natuurkrachten.



Dit artikel is je aangeboden door onze partner Independer.be.Independer.be is een onafhankelijke verzekeringsmakelaar die je helpt bij het vergelijken en afsluiten van een verzekering.