Wachttijden voor autokeuring lopen hoog op: “Er is slechts één manier om snel een plekje te reserveren”

Independer Krassen in je auto door de carwash: wie draait op voor de kosten? En wat met schade tijdens de ‘selfwash’?

Eindelijk lente! Tijd dus om je auto wat vaker te (laten) wassen, zodat hij stralend voor de dag komt. Maar wat als de lak beschadigd raakt tijdens de wasbeurt, door je eigen onvoorzichtigheid of in de carwash? Het is vaak gebeurd voor je het weet: er belandt zand in je spons en de krassen in de lak van het koetswerk zijn een feit. Independer.be geeft raad.