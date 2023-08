Waarom zetten we de radio zachter bij het inparkeren, als we de weg zoeken of tijdens een hagelbui?

Zet jij de radio ook zachter als je verdwaald bent of achteruit inparkeert? Dat is heel normaal. Als je hersenen meer dan twee taken tegelijk moeten doen, is de kans immers groot dat het misloopt.

De hele dag verzamel je informatie over je omgeving via je zintuigen. De hersenen, die deel uitmaken van het centrale zenuwstelsel, combineren al die informatie en beslissen hoe verder te gaan. Daarbij evalueert brein voortdurend wat zijn primaire taak zou moeten zijn en welke taken minder belang hebben.

Multitasken

Ons brein is in staat om zo snel van taak naar taak over te schakelen dat we denken dat we aan het multitasken zijn, maar eigenlijk kunnen we dat niet. Dat overschakelen lijkt fantastisch, maar is zeker niet perfect. Tijdens het schakelen tussen verschillende aandachtspunten gaan namelijk fracties van een seconde verloren. En als je bijvoorbeeld verdwaald bent, kan dat het verschil betekenen tussen het wel of niet zien van het straatnaambord dat je zoekt.

Kortom: één taak is geen probleem voor hersenen. Twee taken ook niet. Maar bij meer dan twee taken beginnen de hersenen minder goed te presteren en maken ze sneller fouten. Wanneer we verdwaald zijn of wanneer we een rijtaak moeten uitvoeren die we niet vaak doen, zoals inparkeren, beperken onze hersenen zich tot die ene taak. Het gevolg: we luisteren niet meer naar passagiersgesprekken, ons gezichtsveld krimpt en we richten al onze aandacht op ons zicht of ruimtelijke verhoudingen.

Radio

Dat is meteen ook de reden waarom automobilisten de radio vaak zachter zetten als ze in drukke stedelijke gebieden rijden, op zoek zijn naar een specifiek adres of in gevaarlijke omstandigheden rijden, zoals stortregens of tijdens een hagelbui. Want die activiteiten vergen meer concentratie. Door de radio zachter of uit te zetten, wordt een taak van de lijst van de hersenen geschrapt en is er meer aandacht beschikbaar voor de belangrijkste taak: de weg vinden. Of correct achteruit parkeren.

