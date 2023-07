Waarom we sneller wagenziek worden in een elektrische auto (en hoe je dit kan voorkomen)

Een dutje doen terwijl je geparkeerd staat: mag dat?

Langs de weg parkeren om wat te slapen op doorreis of op een parkeerplaats je ogen sluiten terwijl je wacht tot je dochter klaar is met haar voetbaltraining. Misschien wil je een paar uurtjes slapen om je alcoholpromille te drukken, of overweeg je te besparen op je citytrip door in je auto te overnachten. Slapen in de auto lijkt soms best een goed idee. Of is dat dan wildkamperen? En wat zijn de regels daarrond? Samen met Stef Willems, woordvoerder van Vias institute, zochten we uit hoe het nu echt zit.