Waarom rij je best niet met een gewone fietshelm op een speedpedelec?

HLN ShopSteeds meer Belgen ruilen hun auto in voor een speedpedelec. Sinds de eerste speedpedelec in 2015 verscheen, groeide het totale Belgische park tot ongeveer 50.000 stuks vandaag. Anders dan een gewone elektrische fiets waar je maximaal 25 km/u mee bereikt, haalt deze superfiets snelheden tot wel 45 km/u. Dat brengt natuurlijk ook een hoger risico met zich mee, waardoor een aangepaste fietshelm een must is. HLN Shop overloopt hoe je de juiste beschermende helm voor op je speedpedelec uitkiest.

Veiligheidsnorm

Omdat je met een speedpedelec dubbel zo snel rijdt dan met een gewone (elektrische) fiets, beschouwt de wet hem als een bromfiets. Een goedgekeurde helm is daardoor niet aangewezen, maar verplicht. En een gewone fietshelm volstaat niet. De helm moet immers ook je slapen en achterhoofd beschermen. Je kan een bromfietshelm dragen met norm ECE 22.05, of een speciaal voor de speedpedelec ontworpen exemplaar, waar het gros van de fietsers de voorkeur aan geeft. Die moet dan minstens over norm EC1078 of de strenge veiligheidsnorm NTA 8776 beschikken.

De juiste maat

Zo’n speciale fietshelm beschermt je optimaal bij hogere valsnelheden. Het verschil schuilt in het materiaal: aan de binnenkant bevindt zich schokabsorberend piepschuim. Daarnaast zijn er ook reflecterende strips om je zichtbaarheid op de weg te vergroten. De helmen zijn unisex maar zorg ervoor dat je de juiste maat opzet. Meet de omtrek van je hoofd 52 tot 57 cm heb je meestal een medium nodig. Is je hoofdomtrek tussen 56 en 62 cm, kies je voor een large. Koop je helm liefst niet tweedehands, want de beschermlaag daarvan kan beschadigd zijn zonder dat je dit goed ziet.

Comfort

Let daarnaast op het comfort. Je wilt de helm vooral gedurende de hele rit op je hoofd houden, en geen afleiding ondervinden van schurende riempjes of scherpe randen. Denk ook aan het ventilerend vermogen indien je van plan bent jezelf regelmatig in het zweet te werken. Uitneembare en wasbare softpads kunnen in dat geval heel handig zijn.

Snufjes

Verder heb je nog de keuze uit een heleboel snufjes als je een helm voor de speedpedelec shopt. Zo kan je opteren voor een geïntegreerde regenkap, hoewel je hinderende neerslag of tranende ogen bij hoge snelheden ook kan tegengaan met een goede fietsbril. Je vindt verder modellen die windruis reduceren of die over extra richtingaanwijzers beschikken. Die laat je via je handen aan het stuur hun werk doen om zo de veiligheid nog extra te vergroten. Duurdere helmen zijn ook wel eens uitgerust met sensoren die in geval van een impact je coördinaten automatisch doorsturen naar de gsm van je ingestelde contactpersoon. Via een ingebouwde bluetoothverbinding kan je dan bijvoorbeeld weer handsfree bellen op je fiets.

Meer licht

Een extraatje dat tot slot echt wel een verschil maakt, is ingebouwde ledverlichting. Om je zichtbaarheid op de fiets te maximaliseren, ga je best voor een extra lampje vooraan én achteraan op je helm.

