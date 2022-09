Waarom overlijden vrouwen vaker bij een autocrash dan mannen?

De meeste dummy's hebben de vorm van een mannelijk lichaam

Uit onderzoek blijkt immers dat vrouwen de neiging hebben om voor kleinere auto’s te kiezen die minder veilig zijn tijdens een botsing. Er zijn ook aanwijzingen dat ze meer last hebben van been- en enkelblessures, wat erop wijst dat ze gemiddeld dichter op het stuur zitten. Samen met de anatomische verschillen bij vrouwen is dit volgens onderzoekers de reden dat vrouwen per ongeval meer risico lopen om te overlijden of ernstig gewond te raken dan mannen.