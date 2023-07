Waarom hangen er steeds minder dode insecten op je voorruit?

Omdat het moeilijk is om een ​​betrouwbare, nauwkeurige telling van insectenpopulaties te krijgen, betekent dat niet noodzakelijk dat het totale aantal insecten met 80 tot 97 procent is gedaald. Dus ging de Amerikaanse krant The Washington Post op zoek naar autogerelateerde oorzaken. Zou het misschien kunnen dat meer aerodynamische voertuigen zorgen voor minder dode vliegen omdat die eerder van de auto wegkaatsen in plaats van ertegen te pletter te vliegen?

Betere aerodynamica?

Op het eerste gezicht lijkt die uitleg logisch, maar op basis van de experts met wie ze hebben gesproken, vindt The Washington Post de betere aerodynamica geen belangrijke factor. Om te beginnen vinden veel aerodynamische verbeteringen plaats aan de achterkant van de auto in plaats van aan de voorkant, aldus de krant. Ook zijn er steeds meer SUV's en cross-overs bijgekomen met grotere en meer rechtopstaande voorruiten. En er was een lokaal Brits onderzoek dat zich richtte op insectenspatten op nummerplaten en niet op voorruiten.

Toename van autoverkeer

Uiteindelijk is het fenomeen van de steeds schonere voorruit van moderne auto's behoorlijk gemakkelijk te verklaren. Naast een afname van de insectenpopulaties is het aantal maandelijks afgelegde voertuigkilometers sinds de jaren zeventig in de westerse wereld voortdurend toegenomen. En met meer mensen die in de slipstream van anderen rijden, worden er per auto gemiddeld minder beestjes per autoruit gedood. De toename van het autoverkeer is dus de belangrijkste oorzaak, zo stelt The Washington Post.