Waarom betaal je in sommige gemeentes tot 60 procent meer voor je autoverzekering?

Hitte zorgt voor stijging aantal pechgeval­len: “Op deze manieren houdt de batterij van je auto het langer vol”

Dat autobatterijen in de winter, bij vrieskou, afzien is algemeen geweten. Elk jaar zorgt de winterprik bij pechverhelpers voor een piek in het aantal oproepen. Maar ook bij hoge temperaturen zijn er meer oproepen voor problemen met de 12 volt-batterijen auto’s met een verbrandingsmotor. Waar komen die problemen vandaan? En kan je ze herkennen en voorkomen?