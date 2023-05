VS eisen terugroepen van 67 miljoen airbagsystemen: luchtzakken ontploffen mogelijk bij botsing

GETEST “Een oldschool crosser voor amper 6.000 euro”: onze motorex­pert test de MASH X-Ride 650 Trail

De MASH 650 X-Ride Trail is het antwoord op moderne allroads. Terwijl de Europese en Japanse fabrikanten almaar zwaarder, duurder en technologisch geavanceerder gaan, grijpt het Frans-Chinese MASH terug naar de roots van het offroad rijden: een simpele lucht/oliegekoelde 650 cc eencilinder zonder franjes of gadgets voor een licht prijskaartje. Onze motorexpert Arno Jaspers deed een testrit en was onder de indruk van de X-Ride: “Hoewel de grote merken zich al tien jaar niet meer wagen aan dit soort eenvoudige motoren, blijft de formule briljant.”