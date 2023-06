Volvo lanceert ‘betaalbare’ kleine elektrische SUV, onze autokenner oordeelt: “De EX30 wordt een gegeerde bedrijfswagen voor jonge beginners”

KIJK. Volvo lanceert ‘betaalbare’ kleine elektrische SUV:

De markt van de elektrische auto zit nu helemaal in een tweede fase. Na de grote formaten en iets compactere modellen zijn er nu ook almaar meer kleine elektrische wagens, zoals de Peugeot e208 of recentere Jeep Avenger die werd uitgeroepen tot Auto van het Jaar 2023. Ook Volvo waagt zich nu in het zogenaamde B-segment van de kleintjes, als eerste premium-autobouwer. De nieuwe EX30 is precies 4,23 meter lang. Of kort.

Volledig scherm De Volvo EX30 is het derde elektrische model van het merk. © rv

Duur en tegelijk ook niet

Als je ‘klein’ zegt, dan denk je ook meteen ‘goedkoop’. Maar wie wel eens vaker onze mobiliteitsrubriek bezoekt, weet dat goedkoop niet bestaat in het wereldje van de elektrische auto. Tenzij je voor een budgetmerk gaat, zoals Dacia of MG4. Het is in dit geval niet anders: de EX30 kost minstens 38.990 euro, niet minnetjes voor een particulier. Maar als je gaat vergelijken met de concurrentie, dan moet je toegeven dat Volvo hier toch wel een eerlijke poging doet om een betaalbare ‘EV’ op de markt te zetten.

Om echt aan te slaan bij de particu­lier, was een prijs dichter bij de psychologi­sche grens van 35.000 euro beter geweest. Joost Bolle

Even snel vergelijken: de Peugeot e208 kost bijna duizend euro meer. Voor een Opel Mokka betaal je al 42.000 euro en de goedkoopste versie van de Volkswagen ID.3 zit al over de 45.000 euro. Voor dezelfde prijs krijg je de Avenger van Jeep, die naar mijn gevoel bijzonder aangenaam rijdt maar qua afwerking en gebruikte materialen een paar niveau’s lager zit. Noem de EX30 dus gerust een stap in de goede richting.

Om echt aan te slaan bij de particulier, was iets dichter bij de psychologische grens van 35.000 euro beter geweest. Alleen weten ze bij Volvo ook dat deze nieuwkomer in nogal wat landen vooral verkocht zal worden als bedrijfswagen en dan mag dat prijskaartje gerust wat hoger zijn. Vanaf eind dit jaar verwacht ik hem snel te zien opduiken op de Belgische wegen, want hij zal gegeerd zijn als bedrijfswagen voor jonge beginners.

Er is ook een versie van 53.640 euro, maar die is bedacht door de jongens van marketing: een obligate versie die in 3,6 seconden van nul naar honderd per uur kan sprinten. Inderdaad, voor patsers die graag iedereen kloppen als het licht op groen springt. En dus compleet zinloos.

Volledig scherm De Volvo EX30 heeft een bijzonder sober maar keurig afgewerkt interieur, oordeelt Joost Bolle. © rv

Keurig afgewerkt

Het interieur van de EX30 is bijzonder sober. Waarmee ik vooral bedoel dat er zo goed als geen knoppen en schakelaars te zien zijn. Volvo volgt helemaal de trend om zoveel mogelijk via het aanraakscherm te regelen, Daar ben je voor of heb je een hekel aan, zoals uw dienaar. Voorts trekt Volvo voluit de kaart van de nieuwe technologie, zoals je smartphone die dienst gaat doen als autosleutel.

Tegenover die soberheid staat een interieur dat bijzonder keurig is afgewerkt en dat, ondanks het gebruik van zeer veel natuurlijke en gerecycleerde materialen, het premium-niveau van Volvo bevestigt. Nu nog afwachten hoe hij rijdt, want zoals trouwe lezers van onze tests weten: gewicht is de vijand van de elektrische auto. En hoewel hij iets kleiner is, weegt de EX30 al dik honderd kilo meer dan, neme, de Renault Mégane E-Tech.

