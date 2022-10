“Via Strava weten ook dieven waar je woont én wanneer je niet thuis bent”: zo bescherm je je woning én je dure fiets tegen diefstal

Strava is een populaire website en mobiele applicatie waarop tientallen miljoenen recreatieve en professionele sportievelingen hun prestaties bijhouden én met gelijkgezinden delen. Strava volgt het parcours dat je aflegt, of dat nu met de fiets is of al lopend, met behulp van een gps-signaal. Een ludiek zinnetje dat competitiebeesten graag gebruiken is ‘If it’s not on strava it didn’t happen’. Veel sporters leggen ook een bepaald parcours af om zo leuke vormen op de kaart te maken als boodschap naar volgers. Strava is bovendien een handig instrument om parcoursideeën van anderen op te doen. Om maar aan te geven hoe de app is uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen. De populariteit ervan nam zeker in volle coronatijd nog met enkele niveaus toe. Toen daagden vrienden elkaar massaal uit om elkaars prestaties te overtreffen.