Vespa GTS 300 krijgt een update: wat is nieuw? En hoe is de rijervaring? “Vooral in de details onderscheidt hij zich van zijn voorganger”

“Niet iedere helm is geschikt voor elk hoofd”: hoe kies je een goede motorhelm en wat verklaart het prijsver­schil?

Een helm dragen op de motor is niet alleen verstandig, het is ook verplicht. De helm is tenslotte het belangrijkste onderdeel van de veiligheidsuitrusting van de rijder en passagier. Toch bestaat er soms nog onduidelijkheid over de vereisten. Onze motorexpert Arno Jaspers legt uit waarop je moet letten bij de aankoop. “Er zijn verschillende soorten keurnummers, afhankelijk van de manier van testen.”

15 september