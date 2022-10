Verrassende cijfers: deze automerken raken het meest en het minst vaak betrokken bij een ongeval

Als je je bewust aan de verkeersregels houdt, is de kans dat je een auto-ongeluk krijgt een pak kleiner. Maar kan de keuze voor een bepaald merk of voor een bepaalde kleur ook je veiligheid verhogen? Is een Volvo bijvoorbeeld veiliger dan een Smart? En zijn rode auto’s gevaarlijker dan witte?

“Het antwoord op de vraag of een automerk invloed heeft op je veiligheid, is heel genuanceerd”, zegt Stef Willems van verkeersinstituut VIAS. “Eerst en vooral heeft de chauffeur zelf natuurlijk een enorme impact. Als je als een gek door de straten racet is de kans sowieso groter dat je een ongeval krijgt. Dat geldt zowel voor budgetauto’s als voor luxeauto’s. Verder is het zo dat alle wagens die op onze markt komen, voldoen aan veiligheidsnormen. Uiteraard zijn daar wel verschillen in, maar in principe kan je met elke wagen die in ons land verkocht wordt veilig rondrijden zonder dat je een verhoogde kans hebt op een ongeval.”

Zijn er dan helemaal geen verschillen?

“Dat klopt niet helemaal”, zegt Stef. “We zien in de statistieken dat bepaalde merken wat vaker betrokken zijn bij ongevallen dan andere. Het gaat hier dan om de merken Seat en Smart. Per 1.000 wagens die er rondrijden van Smart, gebeurden er in 2020 6,7 ongevallen. Voor Seat gaat het om 6,2 ongevallen per 1.000 wagens.”

Hoe is dat te verklaren? “Dat komt doordat dat soort wagens vaak gebruikt worden door jonge bestuurders, dikwijls als eerste auto. En jongeren hebben nu eenmaal een verhoogd risico op een ongeval. Ze zijn nog wat onstuimig en hebben nog niet zo veel ervaring.”

Quote Per duizend Porschewa­gens die in 2020 rondreden, gebeurden er 2,3 ongevallen. Stef Willems van verkeersinstituut VIAS

Wat is het veiligste automerk?

“Daar is een nogal verrassend antwoord op: het is Porsche. Per 1.000 Porschewagens die in 2020 rondreden, gebeurden er 2,3 ongevallen. Op plaats twee staat Volvo, met 3,7 ongevallen per 1.000 voertuigen. Hoe dat komt? Vermoedelijk omdat deze auto’s allerhande systemen bevatten om ongelukken te vermijden. Denk bijvoorbeeld aan een tool die automatisch voetgangers detecteert. Al is het ook zo dat iemand die van nature voorzichtig rijdt, misschien meer geneigd is om een ‘veiliger’ merk zoals Volvo te kopen.”

Hoe zit het met de kleur?

Het automerk kan dus een kleine invloed hebben op het risico op een ongeval. Speelt de kleur ook een rol? Zijn bijvoorbeeld rode wagens gevaarlijker? “Veel mensen hebben die indruk”, zegt Stef. “Rode auto’s zouden moeilijker te onderscheiden zijn van de achtergrond, en chauffeurs zouden zelfs sneller geïrriteerd zijn als ze in de file voor een rode auto staan.”

“Die beweringen kunnen we echter op geen enkele manier bewijzen. Als we kijken naar de cijfers is het zelfs zo dat het aantal doden per 1000 ongevallen met gewonden, het laagst ligt bij rode auto’s. Per 1.000 ongevallen met gewonden gaat het om 13,4 doden. Bij witte auto's ligt dat aantal ongeveer gelijk. Bij zwarte wagen gaat het om 14,4 doden, bij blauwe om 15 doden. Bovendien worden rode auto’s steeds minder populair. Nog maar 6 procent van de auto’s heeft een rode kleur. Maar het zou natuurlijk kunnen dat wanneer iemand met een rode auto iets verkeerd doet in het verkeer, het harder opvalt en dit fabeltje in stand houdt.”

Conclusie? Hou je vooral aan de verkeersregels. Dan is er niet zo veel verschil tussen de automerken. “En als je toch wil racen? Prima, daar hebben ze iets voor uitgevonden. Het heet een circuit.”

