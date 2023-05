Vernieuwde elektrische Volvo's zien er hetzelfde uit, maar zijn ingrijpend veranderd: wat is er anders?

Elektri­sche auto in panne? Dubbele pech: slepen kan niet, dus moet er kraan ingezet worden

Met meer dan honderdduizend zijn ze, Belgen die volledig elektrisch rijden en elke maand wordt het clubje ‘believers’ groter. Elektrische voertuigen (EV’s) bieden een aangename rijervaring. Tot je strandt met pech: een softwareprobleem kan ter plekke vaak niet worden opgelost, wegslepen mag niet en dus moet een kraan worden ingezet. Of hoe in panne staan met een elektrische auto vaak dubbele miserie is. “Ik heb vijf jaar met een elektrische wagen gereden, en ik ben in die periode 39 keer naar de garage gemoeten.”