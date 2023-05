Verkoop bakfietsen explodeert : wat moet je weten als je er een koopt? “Overtreding kan je boete tot 250 euro kosten”

“Sjoemelen met kilometer­tel­ler kan de verkoper tot 3.000 euro boete en 1 jaar gevangenis opleveren”: zo ben je beschermd als je een tweede­hands auto koopt

Het zal je maar overkomen: na aankoop van een tweedehands auto merk je dat er al veel meer mee gereden is dan de kilometerteller aangeeft. Om zulke fraude met de kilometerstand van auto’s en bestelwagens tegen te gaan, is in België in 2006 de Car-Pass ingevoerd. Professionele en particuliere verkopers zijn sindsdien wettelijk verplicht dat document met de kilometerhistoriek te voorzien. Zo ziet een (potentiële) koper meteen of er met de kilometerstand is geknoeid.