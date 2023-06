Verkeersboete in het buitenland? Expert legt uit waarmee je rekening moet houden: “Niet in een officiële landstaal? Dan hoef je niet te betalen”

Frankrijk opent gigafa­briek voor productie van autobatte­rij­en

Frankrijk opent vandaag de allereerste gigafabriek voor autobatterijen. Het opbouwen van een grote batterij-industrie is een belangrijk onderdeel van het plan van de Franse president Emmanuel Macron om Frankrijk te herindustrialiseren. In het kader daarvan moet er de komende drie jaar meerdere fabrieken in het noorden van Frankrijk worden gebouwd.