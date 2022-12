Verkeersagressie of ongeval: is de dashcam een goede oplossing bij conflicten en schadegevallen?

IndependerEr gaat amper een dag voorbij of je leest nieuwsberichten over verkeersagressie. Maar wat als je zelf slachtoffer wordt van dit groeiende fenomeen? Is de dashcam dan een oplossing bij conflicten? En hoe zit het met de wet op de privacy? Independer.be zocht het uit.

Wil je eventuele gevallen van geweld vastleggen na bijvoorbeeld een ongeval, dan is een dashcam bijzonder handig. Deze kleine videocamera maak je vast aan de voorruit of op het dashboard. Meestal heeft een dashcam een brede lens, zodat de volledige weg zichtbaar is. Hij legt alles vast wat er zich in het gezichtsveld van de bestuurder afspeelt.

Sommige dashcams leggen met een tweede lens ook vast wat er in de auto zelf gebeurt. De beelden worden bewaard op een geheugenkaart.



Wat mag in België?

In ons land is er geen specifieke wet over dashcams. Je kunt dus een dashcam gebruiken, zolang je maar de privacywetgeving respecteert. De Gegevensbeschermingsautoriteit maakt een onderscheid tussen recreatief gebruik, gebruik in het interieur van een taxi en gebruik als bewijsmateriaal bij aanrijding.

Recreatief

Als je de weg filmt tijdens je vakantie in de bergen, dan mag je de beelden privé bewaren en de opnames enkel gebruiken voor privégebruik. Maak je de beelden openbaar, dan moet je eerst toestemming vragen aan de gefilmde personen.

Interieur van een taxi

Taxichauffeurs mogen een dashcam installeren om vandalisme te voorkomen. Ze moeten hun passagiers wél met een pictogram op de hoogte brengen dat er een camera in de taxi staat.

Bewijsmateriaal bij aanrijding

De Gegevensbeschermingsautoriteit zegt dat het in dit geval gaat om gerechtelijke persoonsgegevens. De Privacywet verbiedt de verwerking van deze gegevens, maar voorziet enkele uitzonderingen. Daaronder valt de verwerking van geschillen over verkeersongevallen.

In België geldt de dashcam met andere woorden als bewijsmateriaal bij een verkeersongeval of aanrijding. Je kunt de beelden dus overhandigen aan de politie en aan je autoverzekeraar. Op basis van de beelden kan die dan zien wie er aansprakelijk is voor het ongeval. Dat is zeker bijzonder nuttig als er discussie is met de tegenpartij, en er geen getuigen zijn van het ongeval die kunnen vertellen wat er precies is gebeurd. Of als het om een ernstig geval van verkeersagressie gaat, waarbij iemand je auto beschadigt.

Je staat dan veel sterker in je schoenen om de schuld van de andere te bewijzen. De beelden zomaar op internet zetten kan niet als de personen of kentekenplaten herkenbaar in beeld komen.



Opgelet: inlichtingsplicht

Al eigenaar van een dashcam heb je een inlichtingsplicht. Als er na het ongeval direct contact is met de tegenpartij, moet je die melden dat je een dashcam hebt. Ook op het politieverslag of aanrijdingsformulier moet je melden/laten vermelden dat er dashcambeelden zijn. Niet elke verzekeraar gebruikt de beelden ook als bewijsmateriaal, omdat sommigen twijfelen aan de betrouwbaarheid van de beelden.



In welke landen mag je de dashcam gebruiken?

Niet in elk (vakantie)land is het toegestaan een dashcam te gebruiken. In de volgende landen is het gebruik verboden of onderworpen aan voorafgaande toestemming: Griekenland, Oostenrijk, Groothertogdom Luxemburg en Portugal.

