Veilig terug naar school: wanneer mogen kinderen op het voetpad rijden? En welke accessoires zijn onmisbaar?

Het einde van de zomervakantie is daar: vanaf morgen gaan leerlingen in het hele land weer met de fiets naar school. Helaas is de fiets niet altijd het veiligste vervoersmiddel. Hoe zorg je ervoor dat je kind veiliger naar school trapt? HLN Shop geeft vijf tips.

Zorg voor de juiste accessoires

Veilig fietsen begint al vóór je je stalen ros opklimt, met de juiste accessoires. Scholen en preventieadviseurs kunnen er niet genoeg op hameren: een fietshelm is - hoewel geen wettelijke - toch vrijwel een morele verplichting voor je bengel. Is je kind geen fan, laat hem/haar dan vooral zelf een model uit het ruime aanbod prints en kleuren uitkiezen. Fietsen jullie in het donker? Dan maakt ook het gekende fluovesten deel uit van je verkeersveilige outfit.

Fietscontrole

Helm op, hesje aan? Je bent pas vertrekkensklaar als je fiets dat ook is. Dat wil zeggen: controleer goed op voorhand of alles nog naar behoren functioneert. Zeker indien jullie fietsen al even op stal staan. Zijn de banden correct opgepompt? Staan het zadel en stuur niet te laag of te hoog? Haal indien nodig een bus smeerolie boven voor de ketting en assen, en check vooral ook of de remmen het goed doen en de lichten werken. Verder zijn een fietsbel en reflectoren verplicht. Is je tweewieler niet helemaal in orde, is het not done om je met je kind de baan op te begeven.

Veilige omweg

Stippel van tevoren de beste route uit naar jullie bestemming. Dit is zeker niet altijd ook de kortste. Het kan aangewezen zijn een zekere omweg te maken om via een fietsstraat of door een park te fietsen in plaats van een shortcut te nemen langs een drukke baan. Zorg ervoor dat je kind zich zelfverzekerd voelt op de fiets en verken de route indien mogelijk al een paar keer op voorhand. Als je kind nog maar net kan fietsen, oefen dan eerst op een rustige plek tot hij of zij zich veilig genoeg voelt, alvorens je in het drukke verkeer te smijten.

Rij zelf aan de linkerkant

Rij liefst links naast je kind. Zo passeren inhalende voertuigen langs jouw zijde en voorkom je dat je kind te veel uitwijkt. Is het niet mogelijk om naast elkaar te fietsen, rij dan achter je kind. Op die manier verlies je hem of haar niet uit het oog en kan je kind zelf het tempo bepalen. Kinderen tot 9 jaar mogen ook op het voetpad fietsen indien de diameter van hun wielen niet groter is dan 50 cm. Bevinden jullie je buiten de bebouwde kom en is er geen fietspad? Dan mogen jullie allebei op het voetpad rechts rijden.

Assertief fietsen

Let er ook op dat je kind steeds goed vooruitkijkt en zich niet laat afleiden door zaken die losstaan van het verkeer. Anticiperen is vaak nog erg moeilijk voor een kind, dus vertel je kleintje goed op voorhand wat er gaat gebeuren. Naderen jullie een kruispunt en moet je vertragen om te kijken of er iets aankomt? Gaan jullie afslaan? Moeten jullie iemand voorrang verlenen? Verbiedt een verkeersbord het om een bepaalde straat in te rijden? Springt het licht op rood en moet je remmen? Door zulke situaties telkens rustig aan te kondigen, leert je kind op termijn ook zelf anticiperen en zich assertief bewegen in het verkeer.

