Veilig rijden op gladde wegen? Onze reporter ging op slipcursus: “Gebruik nóóit je handrem als het glad is”

Met code oranje is de kans weer groot dat de wegen er vanavond, vannacht en morgenochtend nog glad bij liggen. Slippertjes zijn dan ook geen uitzondering. Maar hoe rijd je best als het zo glad is? Onze reporter ging op cursus en leerde stap per stap hoe je zo’n noodsituatie het beste aanpakt: zo weet je of je je koppeling best (niet) indrukt en welke sliptechniek je kunt gebruiken als je elektrisch rijdt. “Je moet écht leren om je pedalen zo hard mogelijk in te drukken.”

Een koude winterdag in december. De temperatuur op de thermometer bedraagt -6 graden Celcius. IJskegels hangen aan de spiegel van mijn auto, winterboots zijn een must. De perfecte dag om een slipcursus te volgen. We kiezen voor een opleiding bij Slipway: “Het grootste rijvaardigheidscentrum van België”. Instructeur Jense zal me door het gladde parcours begeleiden en hij is heel duidelijk: “Eigenlijk krijgt iedereen in België zijn rijbewijs cadeau.”

Waarom dat zo is, legt hij me uit in een theorieles van een uur. “We leren in België wel hoe we moeten schakelen, en hoe we correct moeten inparkeren. Maar we leren niet hoe we moeten omgaan met gevaarlijke situaties. Denk aan een plots gripverlies op de weg, maar ook aan een obstakel dat je plots moet ontwijken. Dat zijn stuk voor stuk reflexen die je echt moet aankweken. We herhalen een oefening dan ook meerdere keren.”

Maar genoeg gepraat. De komende twee uur zullen we ons op het circuit begeven. Al is het daarbij niet de bedoeling dat we direct gaan slippen.

Hoe voer je een noodstop uit?

Jense wil me namelijk eerst iets anders leren. “Leren slippen is uiteraard een belangrijke vaardigheid, maar tot stilstand komen is even essentieel bij winterweer. Daarom zou ik graag willen beginnen met de noodstop. Je komt aangereden, en wanneer ik ‘stop’ zeg, gooi je alles dicht.” En daarbij zijn volgende drie regels erg belangrijk:

1. Trap beide pedalen in: “Het is de bedoeling dat je zowel de rem als de koppeling intrapt. Dat heeft twee redenen. Ten eerste zorgt dat ervoor dat de auto niet kan stilvallen. Als je auto stilvalt, vallen namelijk veel hulpsystemen uit. Je remweg wordt dan mogelijk langer, je kan nog heel slecht sturen en misschien gaat je auto wel slippen. Daarnaast is het ook beter voor je wervelkolom. Als je maar met een been remt, kan een ongeval ernstige rugletsels veroorzaken. Je rug wordt bij een klap namelijk schuin teruggedrukt in de stoel. Rij je automatisch? Ook dan is het belangrijk dat je linkervoet op het verhoogje blijft steunen, vanwege de mogelijke letsels.”

2. Kijk in je achteruitkijkspiegel: “Je moet niet alleen weten wat er voor je gebeurt, maar ook wat er zich achter je bevindt. Zo kan je je bijvoorbeeld voorbereiden op de klap van een achterliggende auto. Een rechte zit- en stuurhouding is daarbij essentieel, om letsels zoals een whiplash te voorkomen.”

3. Blijf je pedalen krachtig induwen: “We zien dat veel mensen hun pedalen na een tijdje stilletjes loslaten. Dat komt omdat we gewend zijn om in de meeste situaties ‘comfortabel’ te remmen, en we vaak de indruk hebben dat we al stilstaan. Die reflex moet weg, en je moet echt leren om je pedalen zo hard mogelijk in te drukken. Op die manier gaat de neus van je auto naar onder, en dat is beter indien je een slachtoffer zou raken.”

Hoe slip je?

Na een tiental intense noodstops, is het tijd voor het echte werk: we gaan slippen. De slipbaan wordt nat gemaakt, en Jense komt naast me zitten. Wanneer ik de weg oprij en zo’n 30 kilometer per uur rij, trekt Jense de handrem onverwacht op (doe dit nooit thuis). De auto begint te slippen, en nu is het mijn taak om de auto weer op zijn normale rijvak te krijgen. Opnieuw zijn er drie regels erg belangrijk.

1. Gebruik de rem niet: “Het is vaak een schrikreflex, maar rem echt nooit. Hard remmen zal ervoor zorgen dat je wielen blokkeren, waardoor je de controle over het stuur nog meer zal verliezen. Rij je hybride of elektrisch? Laat je gas dan zachtjes los. Sommige auto’s remmen door de accu automatisch af, bij het loslaten van de gas. En dat wil je natuurlijk vermijden.” 2. Kijk waar je heen wil: “Veel mensen kijken uit paniek alleen maar naar gevaar. En daardoor rijden ze uiteindelijk tegen een paaltje of tegen een huisgevel. Het is veel beter om te kijken naar een uitweg, en er zo snel mogelijk naartoe te sturen.” 3. Trap je koppeling in: “De hoofdreden dat je oorspronkelijk in slip kwam, was door een te hoge snelheid. Door de koppeling in te drukken, kan je wat vertragen zonder effectief te remmen.”

“Plaats je banden juist”

Na twee uur slipplezier en heel wat omgevallen kegeltjes, zit de cursus erop. Maar voordat ik weer naar huis vertrek, wil Jense me eerst nog wat op het hart drukken. “De technieken die we vandaag hebben gezien, kan je enkel toepassen met lage snelheden onder de 50 kilometer per uur. Als je begint te slippen op de snelweg, is het een heel ander verhaal. Dan is er namelijk sprake van aquaplaning. Een fenomeen waarbij de banden van je auto beginnen te drijven op het water. En dan is niet een slipcursus, maar een juiste plaatsing van de banden heel belangrijk.”

Quote Het is erg belangrijk dat je bij een bandenwis­sel de nieuwste banden altijd achteraan plaatst. Nieuwe banden kunnen meer water afvoeren. Instructeur Jense

Wat moet je dan precies weten over de banden? “Wel, bij aquaplaning heb je twee scenario's. Of je voorste banden zullen drijven, en je zal stuurloos zijn. Of je achterste banden zullen drijven, en je zal serieus beginnen te slippen. Het beste scenario is eigenlijk het eerste. Je bent dan wel stuurloos, maar een snelweg is bijna altijd recht. De kans op een ongeval, zal daar het kleinste zijn.”

“Het is daarom erg belangrijk dat je bij een bandenwissel de nieuwste banden altijd achteraan plaatst. Nieuwe banden hebben namelijk meer profiel. Ze kunnen dus meer water afvoeren. Als je de nieuwste banden vanachter plaatst, zullen dus eerst je voorste banden beginnen te drijven. En dat is zoals eerder gezegd een pak veiliger. Het enige wat je dan moet doen is je gas loslaten en wellicht kan je dan na enkele seconden weer sturen. Niet ideaal, maar wel nog altijd beter dan te slippen.”

Je weet nu al perfect wat je allemaal leert in een slipcursus, maar liefst wil je natuurlijk het zelf uitproberen. Dus wat kost dat? "De meest gekozen cursus is die van een halve dag (3,5 uur). Daarbij voer je noodstops uit, leer je obstakels ontwijken en mag je slippen. Totaalprijs daarvoor is 150 euro." Je kan ook kiezen om enkel te slippen en noodstops uit te voeren. Die cursus duurt 2 uur en kost 99 euro.

