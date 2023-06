Vatten elektrische auto’s sneller vuur dan klassieke wagens? Onderzoek komt tot verrassende conclusie

IndependerElektriciteit en wagens: zorgt dat niet voor meer brandgevaar dan bij benzine- of dieselauto’s? Een recent onderzoek van het Swedish Civil Contingenies Agency (MSB), een Zweeds overheidsinstituut, trachtte deze vraag te beantwoorden. Het analyseerde de statistieken over autobranden voor 2022, en dat leidde tot een opmerkelijk besluit, zo stelt Independer.be vast.

Cijfers van het onderzoek

In 2022 vatten 24 elektrische of hybride auto’s vuur in Zweden. Dat komt neer op 0,004 procent van alle e-auto’s in Zweden. In totaal rijden er daar nu 611.000 e-auto’s rond, een verdubbeling op drie jaar tijd.

In 2022 vlogen in Zweden 3.400 auto’s in brand die reden op fossiele brandstoffen. Dat komt neer op 0,008 procent van alle door fossiele brandstof aangedreven auto’s in Zweden. Er rijden immers nog 4,4 miljoen auto’s op benzine en diesel.

Ook trucks en bussen die elektrisch of hybride rijden werden voor het eerst meegenomen in het onderzoek. De grote meerderheid daarvan rijdt nog op fossiele brandstoffen.

Verrassende conclusie

Het onderzoek ontkracht dus het vermoeden dat e-auto’s gevaarlijker zijn, omdat ze sneller vuur zouden vatten. Het tegendeel blijkt immers uit dit onderzoek. Over hoe dat precies komt, moeten nog bijkomende analyses plaatsvinden.

Maar omdat het aantal autobranden met e-auto’s nagenoeg constant bleef, heeft het wellicht te maken met de verhoogde inspanningen van de producenten van e-auto’s. Omdat e-auto’s constant ‘bijgestuurd’ kunnen worden, verbetert ook het ontwerp van vuurwerende onderdelen in de auto.



De aanschaf van een elektrische auto is relatief duur: welke gevolgen heeft dat voor je verzekeringspremie? En welke waarborgen kies je best?

Mag je zelf je e-auto blussen als hij in brand vliegt?



Nee, want daarvoor is het een veel te technische bedoening. Als een e-auto met een lithium-ionbatterij in brand vliegt, dan verloopt het proces anders dan bij een klassieke auto. De brand ontwikkelt zich sneller dan bij een wagen met een brandstofmotor, en ook de temperatuur loopt hoger op.

Er is ook veel meer water nodig om zo’n brand geblust te krijgen. De batterijen kunnen namelijk zelfs dagen na de gebluste brand opnieuw vuur vatten. Om dat te vermijden, moet de chemische reactie in de batterij gestopt worden.

Dat kun je best aan de brandweer overlaten. Die blust de brand eerst op de klassieke manier, met water. Het gaat dan over zo’n 2.000 liter, vergelijkbaar met het blussen van een auto op fossiele brandstof. Maar het verschil is dat een e-auto nadien nog verschillende uren moet nagekoeld worden.

Dat gebeurt door het voertuig in water onder te dompelen. De brandweer doet dat met een koelcontainer, die gevuld wordt tot het batterijpack van de auto volledig onder water staat. Daarvoor is gemiddeld tussen de 4.000 à 6.000 liter water nodig.

