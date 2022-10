Vandaag weer vooral 50 tinten grijs en zwart, zoals het ooit begon. Maar waar komen de kleurverschillen bij auto's eigenlijk vandaan?

De eerste auto's waren allemaal zwart, net als de koetsen waar ze van afstammen. In de jaren 70 werden auto's plotseling enorm kleurrijk, maar nu zijn saaie grijstinten weer in de mode. Wanneer is het idee ontstaan om auto's een onderscheidende kleur te geven?

De kleur van de eerste auto’s was oninteressant. Het waren eigenlijk gemotoriseerde paardenkoetsen en die zijn vandaag de dag nog steeds bijna allemaal ongelakt en dus houtkleurig of zwart. Het idee van verschillende autolakken kwam volgens de Zwitserse krant Blick.ch pas toen de eerste autoraces werden georganiseerd.

De Pools-Amerikaanse graaf Eliot Morris Zborowski kwam naar verluidt voor het eerst op het idee om de auto’s te schilderen volgens een kleurcode die werd toegewezen aan het land van herkomst van de coureur. Dat moest het voor kijkers gemakkelijker maken om tijdens een race te onderscheiden wie op welke plek lag. Tja, handig inderdaad.

Geel voor België

De verschillende kleuren werden voor het eerst gebruikt tijdens de Gordon Bennett Cup in 1900, die begon in Parijs en eindigde in Lyon. De kleur blauw stond voor Frankrijk, wit was voor Duitsland, geel voor België en rood ging naar de Verenigde Staten. Later ging de kleur rood naar Italië. Aanvankelijk waren Britse auto's lichtgroen. Pas in de loop der jaren werd dit het donkerder en zeer bekende ‘British Racing Green’.

Productieauto’s bleven nog lange tijd saai qua kleurstelling. Pas na de Tweede Wereldoorlog, toen autofabrikanten het nodig vonden om - ook visueel - de mufheid van de naoorlogse periode kwijt te raken, werd het kleurenpalet uitvoeriger gebruikt. Lamborghini stond aan de basis van die ommezwaai. Bij de introductie van de sportwagen Miura konden rijke klanten kiezen uit een ongekend aantal van 86 verschillende carrosseriekleuren.

Volledig scherm Een Lamborghini Miura op de Zoute Grand Prix in Knokke-Heist deze maand. © Benny Proot

Woodstock en flowerpower

De kleuren waren geïnspireerd op de liberale tijdgeest van Woodstock, flowerpower en ‘make love, not war’. Die trend zette door in de jaren 70 met felgroene Porsches, oranje Opel Ascona's en knalblauwe Ford Capri's. Zelfs in de jaren 80 stonden blauw en rood nog steeds bovenaan de bestelbonnen. Kenmerken waren de rode Golf GTI en Porsche 911, die aan het einde van de jaren 80 de droomauto's waren van de ‘yuppen’ van weleer. (Een yup of yuppie komt van een oorspronkelijk Engelstalige afkorting die staat voor young urban professional. Het verwijst naar een jonge twintiger of dertiger uit de hogere middenklasse die in de stad werkt.)

Bentley

In de jaren 90 wilden klanten juist weer rustigere kleuren: zilver en grijs waren het populairst. Hoewel. De laatste jaren leken auto's weer kleurrijker te worden. In 1990 was bijvoorbeeld één op de vijf verkochte auto’s wereldwijd rood. Geel haalde net voor de eeuwwissel 10 procent marktaandeel. En groen was doorheen de nineties enkele jaren de populairste autokleur. Ook blauw kende een ‘populaire periode’, al was die iets later: begin 2000. Oranje sluimert de hele tijd rond de 1 à 2 procent, al moeten we eerlijkheidshalve toegeven dat enkel Lamborghini’s en McLarens er prachtig uitzien in het oranje en daar rijden er nu niet bepaald veel van rond.

Bentley gaat er ook nu nog steeds prat op om klanten met élke gewenste kleur tegemoet te komen, zolang de klant maar een staal meebrengt. En ook auto's als de Mini en Fiat 500 werden de laatste jaren in bonte kleuren besteld.

Volledig scherm Een oranje Bentley. © RV

Inruilprijs

Nu de economie begint af te koelen, is het de vraag of die trend doorzet. Want een bijzonder kleurtje vinden automobilisten misschien wel leuk, het gevaar van een lagere inruilprijs voor bontgekleurde vierwielers zorgt ervoor dat het kleurenpalet van het wagenpark vandaag de dag nog altijd voor het merendeel bestaat uit vijftig tinten grijs. Of wit, zilver en zwart. Zowat 80 procent van de auto’s die in 2020 wereldwijd verkocht werden, heeft één van deze kleuren.

Volledig scherm Een eenzame rode auto op een parking vol auto's met rustige kleuren. © AFP