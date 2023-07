Vandaag is het zwarte zaterdag: waarom heet het zo?

In Frankrijk staan vandaag extreem lange files. Het is vandaag de zogenoemde ‘zwarte zaterdag’. Voor miljoenen Fransen begint de zomervakantie, terwijl er ook heel veel weer terugkeren. Ook elders in Europa wordt het ‘ontzettend’ druk, waarschuwen verschillende organisaties . Vier vragen en antwoorden over zwarte zaterdag.

In Duitsland sluiten de scholen en autofabrieken in het zuiden en in Berlijn zitten de vakanties erop. Oostenrijk rekent op veel toeristen uit Duitsland en in Zwitserland zullen de wachttijden voor de Sint Gotthardtunnel flink oplopen. Op 20 juli 2011 stond er op zwarte zaterdag op de Franse autowegen op het hoogtepunt 640 kilometer file.

Wat is zwarte zaterdag en waarom heet het zo?

Op 31 juli 1982 gebeurden er tijdens de vakantiedrukte onder meer door de regen veel ongelukken. Bij Beaune, een plaats in het oosten van Frankrijk, reed een bus op enkele personenauto’s in. Daarbij kwamen 53 mensen om het leven, onder wie veel kinderen. Sindsdien staat de drukste zaterdag in de zomer bekend als zwarte zaterdag.

Waarom gaan mensen toch de weg op?

Veel mensen denken dat ze geen keuze hebben. Omdat ze bijvoorbeeld zelf maar een week vakantie hebben, omdat de schoolvakanties net daarvoor zijn begonnen, omdat ze een vakantiehuisje of kampeerplek hebben geboekt van zaterdag tot zaterdag.

Volledig scherm Het is zwarte zaterdag; in heel Europa wordt bovengemiddeld veel vakantieverkeer verwacht © Jeffrey Groeneweg

Hoe kunnen vakantiegangers zich voorbereiden?

Neem genoeg water mee! De files zijn niet alleen maar langzaamrijdend, je kan ook stil komen te staan. En zeker als je kinderen in de auto hebt, moet je echt genoeg drinken bij je hebben. In bijna heel Frankrijk is in juli en augustus ook Engelstalige verkeersinformatie te horen. En verder is het verstandig om de auto goed van tevoren te checken: werkt de airco goed, is de bandenspanning in orde, dat soort zaken.

Zijn er alternatieven voor de drukke snelwegen?

Zondagen en donderdagen zijn over het algemeen rustiger dagen in de vakantieperiode. Als mensen toch echt op zaterdag weg willen gaan, ga dan niet heel vroeg maar pas wat later ‘s ochtends. Je zit dan achter de echte drukte. De meeste files staan rond het middaguur in Frankrijk; daar zit je dus precies in als je hier midden in de nacht vertrekt. Je kan er ook voor kiezen om stukken binnendoor te rijden in plaats van over de snelweg. Nadeel daarvan is dat je waarschijnlijk niet de enige bent die op dat idee komt, dat je verdwaalt of dat de navigatie niet meer werkt.