Vanaf nu ben je al bij 1,2 promille in je bloed voor 15 dagen je rijbewijs kwijt: wat zijn de boetes?

Vanaf nu ben je al vanaf 1,2 promille alcohol in het bloed voor vijftien dagen je rijbewijs kwijt, wanneer je betrapt wordt op rijden onder invloed. Tot nu was dat pas vanaf 1,5 promille. Maar wat betekent deze strengere drempelwaarde in de praktijk? En hoe zit het met de boetes die eraan vastkleven?

Voor alle duidelijkheid: de wettelijke alcoholgrens in ons land ligt nog steeds op 0,5 promille, en dat geldt ook voor fietsers. Voor professionele bestuurders ligt deze grens zelfs nog lager met 0,2 promille.

Blaas je positief met een hoger percentage, dan kan je tussen de 0,5 en 1,2 promille aan oplopende geldboetes verwachten. Bovendien ben je sowieso tijdelijk even je rijbewijs kwijt. Tussen de grens van 0,2 en 0,5 promille is dat voor twee uur, van 0,5 tot 0,8 promille voor drie uur en daarna kan je tot die nieuwe grens van 1,2 promille telkens zes uur je roes uitslapen voor je jouw rijbewijs in het politiekantoor kan gaan afhalen.

Pas op, in principe kan het parket vanaf 0,8 promille ook al een intrekking van het rijbewijs voor vijftien dagen eisen. Of dit al dan niet gebeurt, hangt af van hoe je reed, hoe gevaarlijk de verkeerssituatie was die je veroorzaakte, of er sprake is van recidive of vluchtmisdrijf, etc.

Er is een draagvlak voor een nultoleran­tie voor alcohol en het is in verschil­len­de Europese landen al een wapenfeit. Stef Willems, VIAS

Maar daar blijft het uiteraard niet bij. Ben je je rijbewijs effectief vijftien dagen kwijtgespeeld, dan was je hoe dan ook zwaar geïntoxiceerd. De grootte van de geldboete die je vervolgens zal moeten betalen, hangt af van enkele factoren.

Geldboetes

Bracht je geen schade toe aan derden en zit je als professionele bestuurder tussen die 0,2 en 0,5 promille wanneer je moet blazen? Dan zal je met een onmiddelijke inning van 105 euro en een administratieve toeslag van 8,84 euro via een betaaluitnodiging rekening moeten houden. In principe kan je dan nog wel binnen de dertig dagen door het openbaar ministerie naar de rechtbank worden doorverwezen, maar in de praktijk gebeurt dat zelden.

Vanaf 0,5 promille gelden de regels en de verschillende boetes in de tabel hieronder voor niet-professionele bestuurders - de meesten van ons. Wettelijk gezien kan een onmiddellijke inning zelfs nog tot 1,2 promille, maar elk parket voert daarover zijn eigen beleid. Zo kan ‘jouw’ lokale parket ook beslissen om je een minnelijke schikking op te leggen in plaats van een onmiddelijke inning – met een hogere boete tot gevolg.

*Daarbovenop komt nog een administratieve toeslag van 8,84 euro, een bedrag dat jaarlijks geïndexeerd wordt.

Betaal je niet of te laat, dan kan je lokale parket je bovendien zelfs voor de rechtbank dagen, met hogere geldboeten, zware gerechtskosten en een mogelijk rijverbod tot gevolg.

Zijn er echter wél derden betrokken in het ongeval dat jouw dronken gedrag veroorzaakte? Dan zal je zaak automatisch bij het parket en mogelijk zelfs meteen bij de politierechtbank belanden. Ook bij dronken sturen en verkeersonveilig gedrag heb je je kans op een onmiddelijke inning door de politie of een minnelijke schikking door het parket meestal wel verkeken.

Pintjes tellen?

Een verhoging van de drempelwaarde voor de onmiddelijke intrekking van het rijbewijs naar 1,2 promille is een goed begin. Als je echter weet dat het gemiddelde alcoholpromille in het bloed van een overtreder zo’n 1,6 à 1,7 promille bedraagt, dan zijn we er nog (lang) niet. Bovendien zal de gewijzigde promillegrens in de praktijk waarschijnlijk nog niets veranderen aan het risico dat bepaalde bestuurders nemen, wanneer ze op een feestje uitrekenen met hoeveel glaasjes op ze nog mogen rijden. Daarom pleit Verkeersinstituut VIAS voor een nultolerantie. “Dan is de algemene stelregel meteen duidelijk en moeten mensen niet beginnen gokken”, aldus VIAS-woordvoerder Stef Willems. “We zien dat daar wel degelijk draagvlak voor is en het is ook al een wapenfeit in een hele hoop Europese landen.”

Hou in de tussentijd vooral goed in het achterhoofd dat hoe zwaarder je gedronken hebt, hoe strenger de boetes en hoe zwaarder de straf zullen zijn. En terecht!