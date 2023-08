Van niet over je schouder kijken tot het portier te hard dichtslaan: maak deze 9 fouten nooit bij het openen van de autodeur

Er lijkt weinig mis te kunnen gaan bij het openen van je autodeur. Toch zit een ongeluk in een klein hoekje. Daarbij kan schade aan je auto ontstaan, maar kun je ook anderen in gevaar brengen. Wij geven een overzicht van negen snel gemaakte fouten en hoe je ze kunt vermijden.

Een opengeslagen deur die de lak van de auto naast je raakt, een over het hoofd geziene steunpilaar in een parkeergarage of een elektrische vijfde deur die tegen het plafond van een garage of overkapping knalt: krassen, deuken en afgebladderde lak zijn vaak het gevolg. Maar soms kunnen dit soort fouten ook gevaarlijk zijn voor anderen. Bijvoorbeeld wanneer je het bestuurdersportier openduwt zonder een naderende fietser of motorrijder op te merken. Voorkom dat je deze negen fouten maakt.

1. Geen rekening houden met de hoogte van trottoirs (vooral in het buitenland)

Wanneer je in de stad parallel parkeert en zonder nadenken de deur opent, bestaat de kans dat je auto te laag is of de stoep te hoog. Het schurende geluid dat daarop volgt, doet pijn. Soms raakt het je ook in je portemonnee, als er krassen of beschadigingen in het lakwerk ontstaan, of als een deurrubber losscheurt wanneer die in aanraking komt met de harde trottoirrand. Vooral in het buitenland is bij de hoogte van de stoep vaak geen rekening gehouden met openslaande deuren van auto’s. Ook gevaarlijk: verkeersdrempels en kniehoge parkeerpaaltjes. Kortom: kijk eerst naar beneden nadat je het portier voorzichtig hebt geopend.

2. Niet achterom kijken

Menig fietser heeft al eens meegemaakt dat een autoportier plotseling voor hem werd opengezwaaid. Kijk als je uitstapt dus altijd eerst naar achteren. Niet alleen in de spiegel, maar ook door je hoofd te draaien. In sommige moderne auto's waarschuwen slimme assistentiesystemen als er iets in de dode hoek verschijnt, of blokkeren ze zelfs de deur als er bijvoorbeeld een fiets nadert. Toch is het altijd beter om in de achteruitkijkspiegel te kijken. In Europa leren veel rijschoolhouders hun cursisten de ‘Dutch Reach’. Daarbij moeten ze bij het openen van de autodeur altijd de hand gebruiken die het verst van de deur verwijderd is. Zo kijk je bijna automatisch over je schouder.

3. Onderschatten van de wind

Autodeuren zijn als zeilen in de wind. In IJsland leren kinderen al hoe ze de deur stevig moeten vasthouden bij het openen. Een verbogen voorspatbord of een deels uit de sponningen getrokken portier ligt op de loer als de wind er vat op krijgt. Een deur op een kier kan al zoveel wind vangen dat je die bijna niet met één hand kunt tegenhouden als het stormt. Het gevaar op schade bestaat ook als je een deur opent wanneer een auto bergafwaarts wordt geparkeerd. Autodeuren zijn tegenwoordig erg zwaar en kunnen dan met zoveel kracht in de scharnieren klappen dat schade aan de carrosserie ontstaat.

Volledig scherm Een vrij alledaags beeld: fietsers knallen tegen openzwaaiende autoportieren. © Getty Images

4. Vastgevroren deur opentrekken

Iedereen die in de winter weleens naast de auto heeft gestaan ​​met een kapot deurrubber weet dat je in dit soort gevallen geen geweld moet gebruiken. Het vastvriezen van de portieren is vooral bij oudere auto’s een probleem en kan gemakkelijk worden voorkomen. Smeer je deurrubbers voor de winterkou in met talkpoeder, vaseline of smeermiddel WD40. Als je ‘s winters je auto gaat wassen, maak de rubbers dan goed droog om te voorkomen dat de boel 's nachts vastvriest.

5. De deur openen bij lage snelheden

Wie tijdens het parkeren de deur opendoet (zoals vroeger vaak het geval was) om obstakels of de stippelstreep van je parkeervak te ontwaren, komt bij veel nieuwe auto’s voor een verrassing te staan: sommige modellen zetten de automaat dan direct in de P-stand of trekken automatisch de elektronische handrem aan. Hoewel het risico op schade of verwondingen klein is, kan dit wel vervelend zijn.

6. Kinderveiligheid vergeten

In bijna elke vier- of vijfdeursauto kunnen de achterdeuren worden vergrendeld om te voorkomen dat kinderen ze van binnenuit openen. Dit kinderslot functioneert bij oudere auto's via een kleine druk- of draaipen in het portier. Bij nieuwere auto’s gebeurt dit nog zelden via een aparte knop, maar meestal via het menu van de boordcomputer. Hoe dat werkt, is te vinden in de gebruiksaanwijzing van je auto.

7. Achterklep niet tegenhouden

Hoge SUV’s hebben vaak achterkleppen die ver boven het autodak uitkomen. Dat kan in veel parkeergarages en onder afdaken tot problemen leiden. Vooral elektrische kleppen zijn verraderlijk, omdat je wellicht niet of nauwelijks kijkt of het goed gaat als je ze opent. Wel kan bij moderne auto’s vaak de openingshoogte via het boordmenu of met een knop worden geregeld. Mocht het toch mis dreigen te gaan, dan kun je het proces stoppen door op de knop te drukken aan de binnenkant van de klep of door hem handmatig af te remmen.

8. Niet weten waar de reservesleutel van je auto verstopt zit

Als de batterij van de afstandsbediening van je auto leeg raakt of defect is, kun je de wagen openen met een reservesleutel waarmee je de portieren alsnog kan ontsluiten en soms ook kan starten. Waar deze ‘geheime sleutel’ precies verborgen zit, verschilt van model tot model. Meestal zit er een klein knopje op je afstandsbediening. Als je hierop drukt en ergens anders trekt, verschijnt de ‘baard’ van de sleutel. In de gebruiksaanwijzing staat precies hoe je deze noodsleutel tevoorschijn kunt halen.

9. In deze Duitse steden je autodeur te hard dichtgooien

Wie in de Duitse stad Erdmannhausen zijn autodeur te hard dichtslaat, kan sinds vorige maand rekenen op een boete van maximaal 80 euro vanwege geluidsoverlast. Ook buurgemeenten als Bönnigheim, Kornwestheim, Murr, Oberstenfeld, Freudental en Gemmrigheim kunnen hiervoor boetes opleggen. Met de nieuwe politieverordening kan in de toekomst dan ook niet alleen het dichtslaan van autodeuren worden bestraft, maar ook het onnodig lang laten draaien van motoren of claxonneren zonder reden.

