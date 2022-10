Van 199 euro bij Ford tot 1.300 euro bij Polestar: steeds meer automerken rekenen ‘leverkosten’ aan. Is dat wel wettelijk en wat zijn je rechten als koper?

Exclusieve vooruit­blik op het Autosalon 2023: dit kan je als bezoeker verwachten

Van vrijdag 14 tot en met zondag 22 januari 2023 vindt op de Brusselse Heizel opnieuw het Autosalon van Brussel plaats, na een door de coronapandemie opgelegde onderbreking van twee jaar. In de tussentijd is er heel wat veranderd. Het Autosalon zal hetzelfde niet meer zijn. Onze autokenners Brecht Vanhaelewyn en Joost Bolle hebben via hun contacten anoniem al meerdere zaken vernomen over hoe het autosalon er dit jaar zal uitzien: dit zijn de eerste details van wat de bezoeker mag verwachten.

22 augustus