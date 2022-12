VAB koos de ‘Gezinswagens van het Jaar’: één merk is hier nog maar net te koop en is meteen de beste

Voor de 36ste keer koos mobiliteitsorganisatie VAB de ‘Gezinswagen van het Jaar’. Dat ging gepaard met een groots evenement, want bij de stemming wordt niet alleen rekening gehouden met de mening van een professionele jury, maar ook met die van een hele hoop gezinnen die voor een kennismaking met de auto’s in kwestie afzakten naar de omgeving van het circuit van Zolder. Onze mobiliteitsexpert Brecht Vanhaelewyn zet de resultaten op een rij.

Bij de verkiezing van de VAB-‘Gezinswagen van het Jaar’ zijn er drie categorieën: auto’s tot 25.000 euro, auto’s tot 38.000 euro en elektrische auto’s tot 52.000 euro. De organisatie hecht echter veel belang aan de betaalbaarheid. Daarom weegt de kilometerkostprijs voor een kwart mee in de beoordeling.

Geen hattrick voor Dacia

Dacia’s doen het traditioneel goed in de categorie tot 25.000 euro. Het betaalbare merk van Renault won twee jaar op rij. Maar een hattrick zat er niet in. Een andere favoriet van de gezinswagenverkiezing - Skoda - kwam met de Fabia roet in het eten strooien. De Tsjech is weliswaar minder ruim dan de Dacia Jogger, maar per kilometer ook een tikkeltje goedkoper. Tijdens verbruikstests van VAB verdween er zelfs minder uit de tank dan het officiële verbruikscijfer voorspiegelde. Dat het design van de Fabia er de jongste jaren wat frivoler op is geworden, konden de gezinnen ook appreciëren. En de Jogger? Die strandde op de tweede plaats, met als commentaar dat hij “belachelijk veel auto biedt voor z’n prijs”. De MG ZS, een crossover van Chinese makelij, schopte het in zijn uitvoering met 1-liter benzinemotor tot de derde plaats. Vooral de uitrusting en het comfort worden geprezen.

Volledig scherm Gezinswagen van het Jaar tot 25.000 euro: Skoda Fabia. © Jeroen Peeters

Dubbelop voor Skoda

Skoda gaat naar huis met een trofee onder elke arm, want ook in de categorie tot 38.000 euro schiet het de hoofdvogel af. Met een “kwaliteitsvolle gezinswagen over de hele lijn”: de Skoda Karoq, een SUV die in de verkooptabellen nu al een hoogvlieger is. De tweede plek gaat naar de nieuwe Peugeot 308 SW en de derde stek is voor de technisch erg verwante Opel Astra. Bij beide modellen viel het design in de smaak.

Volledig scherm Gezinswagen van het Jaar tot 38.000 euro: Skoda Karoq. © Jeroen Peeters

Dit Chinese merk doet voor het eerst mee en wint meteen

VAB haalde de maximumprijs voor elektrische gezinswagens omlaag van 60.000 euro voor de vorige editie naar 52.000 euro voor de huidige. Die keuze moet “het budget voor particuliere gezinnen iets haalbaarder maken”. Het zette de deur open voor wat goedkopere alternatieven in het deelnemersveld. Eén van die nieuwkomers droogt meteen de gevestigde waarden af. Renault komt met z’n Megane E-Tech niet verder dan een tweede stek. De Nissan Ariya eindigt op drie. Winst is voor het pas in ons land gelanceerde BYD. Dat grijpt met de Atto 3, een compacte elektrische SUV, naar het goud. “Kijk en leer, China geeft zijn Europese concurrenten het nakijken”, was de commentaar van de professionele jury.

Volledig scherm Elektrische Gezinswagen van het Jaar tot 52.000 euro: BYD Atto 3. © Jeroen Peeters

