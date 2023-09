Trek je dit weekend naar de kust? Ook je auto lijdt onder de warmte: zo voorkom je een oververhitte motor

Mijn auto en ik Mechanie­ker Kaylee (25) rijdt in exclusieve Pontiac Firebird van verongeluk­te vader: “Toen ik 10 was, heb ik voor deze wagen moeten vechten”

Toen ze nog maar tien jaar was, verloor motormechanieker Kaylee Bonte (25) haar vader bij een motorongeval. De jonge vrouw deelt zijn passie voor auto’s en motoren en kreeg na het overlijden zijn droomauto - een exclusieve Pontiac Firebird - in handen. Al had dat wél heel wat voeten in de aarde. “Als het aan mijn moeder of oudere zus had gelegen, dan was die auto waarschijnlijk wel verkocht.”