Touring verwacht meer pannes door aanhoudende hitte: “Zet airco in de wagen niet meteen op”

“Ieder jaar stellen we ook vast dat vele pechvogels niets te drinken hebben in de (verhitte) wagen”, zegt Touring in een persbericht. “Terwijl het met deze temperaturen absoluut noodzakelijk is om niet alleen de wagen te koelen, maar ook het lichaam”, klinkt het. De temperatuur in een stilstaand voertuig stijgt volgens de organisatie na een halfuur al tot 46 graden als het buiten 30 graden is. Na een uur zou dat al 56 graden zijn.