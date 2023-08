Tolwegen zonder tolhuisjes maken opmars in Europa. Expert tipt hoe je boetes vermijdt: “Een overtreding kan je tot 375 euro kosten”

Kan je de batterij van je elektri­sche wagen huren? Wat zijn de voordelen en hoeveel kost dat?

Dat een elektrische wagen voor veel mensen nog te duur is, komt in grote mate door de hoge prijs van de batterij. Verschillende fabrikanten spelen daarop in door batterijen te huur aan te bieden. Kan je de kosten zo echt drukken? Wat zijn de mogelijkheden? En hoe interessant is dat? We vroegen het aan voorzitter Jochen De Smet van EV Belgium, de sectorfederatie voor elektrische mobiliteit. “Gemiddeld bedraagt de kostprijs van een batterij 25 procent van het voertuig. Door ze te huren, worden de kosten gespreid.”