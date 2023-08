Tips om een thermische schok en andere nadelen van verkeerd gebruik van de airco te vermijden: “Zet de airco uit vóór je op je bestemming bent”

De volgende dagen tippen de temperaturen mogelijk de grens van dertig graden Celsius aan. De airconditioning in de auto belooft dan ook overuren te kloppen. Maar wat is de beste manier om voor verkoeling in de wagen te zorgen? Tony Verhelle, autojournalist en hoofdredacteur van Newmobility.news legt uit.

Hoe breng je de temperatuur in de wagen het best naar beneden, voor het comfort van de passagiers?

Tony Verhelle: “Je mag nooit overdrijven met airco. Het verschil tussen de buiten- en binnenlucht is idealiter niet groter dan vijf graden Celsius. Anders ontstaan er thermische schokken die nefast zijn voor jezelf en je wagen. Zeker bij het uitstappen overvalt je dan een onaangename sensatie.”

“Stap je in een bloedhete auto, rij dan eerst even met open ramen en de airco op maximum, zodat je de warme lucht eruit jaagt. Doe daarna alle ramen dicht en stel de airco in op de gewenste temperatuur zonder buitenlucht aan te zuigen. Zo wordt het binnenin het snelste koeler.”

Op hete dagen kan het rijbereik van je elektri­sche wagen tot 20 procent lager liggen. Tony Verhelle, Newmobility.news

Wat is de impact van de airco op het brandstofverbruik of de autonomie van de wagen?

“De airco maakt gebruik van een compressor om de lucht af te koelen. Dat vergt uiteraard energie. Eigenaars van een elektrische wagen stellen dat meteen vast aan de hand van het rijbereik. Bij het inschakelen van de airco neemt dat een duik. Hoe groot de impact is, hangt af van de buitentemperatuur. Een elektrische wagen houdt sowieso niet van te veel warmte. In snikhete situaties kan het rijbereik tot 20 procent lager liggen. Bij een wagen op diesel of benzine valt het de bestuurder doorgaans minder op, maar ook hier zal zijn brandstof sneller slinken.”

Houden fabrikanten rekening met dat effect?

“De meeste elektrische wagens binnen het hogere segment combineren een airco met een warmtepomp. Efficiënter en energiezuiniger.”

Hoe verlaag je het energieverbruik van de airco?

“Uiteraard door die zo weinig mogelijk te gebruiken. Bij de elektrische wagen laat je die best al afkoelen of opwarmen (in de winter) terwijl de auto oplaadt. Ik raad ook aan om de airco uit te zetten net voor je je bestemming bereikt. Op die manier is die niet ingeschakeld bij het opnieuw opstarten. De meeste airco’s beschikken over een ecomodus, die veelal volstaat om aan de afkoelingsbehoefte te voldoen.”

Net zoals bij elk elektrisch toestel is het niet goed om de airco te lang werkloos te laten. Tony Verhelle, Newmobility.news

Moet je de airco regelmatig onderhouden?

“De controle van de airco vindt normaal gezien plaats bij het jaarlijkse onderhoud. Wie zijn wagen weinig gebruikt, schakelt zijn airco toch best regelmatig eens in. Net zoals elk elektrisch toestel is het niet goed om de airco te lang werkloos te laten.”

Wat doe je best in de tunnel of file?

“De meeste wagens sluiten de luchtaanzuiging automatisch af bij een te hoge vervuiling. Is er geen automatisch systeem, zet dan de luchttoevoer van buiten uit dicht zolang je in de tunnel zit. Airco’s zijn ook wel voorzien van filters om de instromende lucht zoveel mogelijk te zuiveren.”

