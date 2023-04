Tijd om je zomerbanden te wisselen? “Winterbanden slijten sneller bij hoge temperaturen”

Als elektrisch rijden een nachtmer­rie wordt: “Met mijn Tesla rijden kost geld, maar niet rijden ook”

Alsmaar meer mensen kiezen voor een elektrische auto, en toch willen sommigen er nu al van af. De groene droom die ze voor ogen hadden, werd - in hun woorden - een nachtmerrie. “Ik had zoveel stress dat de dokter me een medicijn moest voorschrijven”, getuigen ze bij ons. Ook Jurgen (47) uit Sint-Martens-Latem wil nu al van zijn Tesla af en legt uit waar het voor hem foutloopt.