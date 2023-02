Tevredenheid over De Lijn daalt weer: reizigers klagen over stiptheid en zijn misnoegd over prijzen

De tevredenheid van reizigers over de dienstverlening van De Lijn zakt weer weg. Ze zijn minder te spreken over de stiptheid van bussen en trams en over de prijzen die de Vlaamse vervoermaatschappij aanrekent. Dat blijkt woensdag uit metingen van marktonderzoeker Ipsos in opdracht van het Vlaams departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW).

Precies 62,3 procent van de reizigers gaf De Lijn in 2022 een algemene score van 7 op 10 of hoger. In vergelijking met 2021 - 65,4 procent - gaat het om een daling. Toen ging de tevredenheid er voor het eerst sinds jaren op vooruit, na een absoluut dieptepunt van 58,5 procent in 2020.

Lees ook Ticket voor tram en bus duurder tijdens de spits? De Lijn mag zelf tarieven bepalen

Maar 2020 en 2021 waren door de coronapandemie atypische jaren, met beperkende maatregelen, minder drukte, minder files en minder reizigers. “In vergelijking met de periode net voor corona zijn de resultaten van 2022 beter”, maken MOW en De Lijn zich sterk in een gezamenlijke mededeling.

Dat blijkt echter niet meteen uit de cijfers die ze in het verleden rapporteerden. In 2018 was er met 62 procent sprake van (toen nog) het laagste percentage sinds het begin van de metingen. In 2017 (64 procent) en 2016 en 2015 (71 procent) lag de tevredenheid hoger. In 2019 werden geen cijfers gerapporteerd, omdat de verantwoordelijkheid voor de metingen toen overging van De Lijn naar MOW.

Vorig jaar was voor De Lijn nog een jaar “met twee gezichten”, luidt het. Tot mei waren er coronamaatregelen van kracht en De Lijn startte het jaar met 40 procent minder reizigers dan in 2019. Daarna gingen de aantallen weer gestaag de hoogte in en werd het drukker: eind december waren er nog maar 10 procent minder reizigers dan voor de pandemie. Veruit het belangrijkste aspect van de reizigerstevredenheid is de stiptheid. Terwijl in 2021 nog 50 procent van de reizigers vond dat bussen en trams voldoende op tijd reden, zakte dat aandeel vorig jaar tot 45 procent.

Toegenomen files, personeelstekorten en stakingen

De Lijn wijst enerzijds naar de toegenomen files en congestie in Antwerpen en Brussel als redenen voor de onvrede. Anderzijds kampte de maatschappij met personeelstekorten en kreeg ze stakingen te verwerken, waardoor 2,74 procent van de geplande ritten niet werd gereden.

Sinds eind vorig jaar kreeg De Lijn zijn chauffeursbestand weer aangevuld tot “een werkbaar niveau”, klinkt het. “Dat neemt niet weg dat De Lijn ook in 2023 voor een aanzienlijke uitdaging staat: 900 nieuwe chauffeurs aanwerven. En dat onder moeilijke omstandigheden: de krapte op de arbeidsmarkt blijft aanhouden.”

Volledig scherm De Lijn wijst enerzijds naar de toegenomen files en congestie in Antwerpen en Brussel als redenen voor de onvrede. © Klaas De Scheirder

Prijzen

Reizigers waren tot slot minder tevreden over de prijzen. “Het lijkt erop dat ze prijsgevoeliger zijn geworden het afgelopen jaar. De oorlog in Oekraïne en de daaropvolgende energiecrisis spelen hier allicht een belangrijke rol. Temeer omdat De Lijn in 2022 haar tarieven slechts beperkt aanpaste aan de inflatie.” Zo stegen de prijzen van haar standaardabonnement, digitale tienrittenkaart, digitaal ticket voor een enkele rit en groepsticket “in lijn met de index”. “De andere vervoersbewijzen bleven op hetzelfde prijsniveau”, wordt benadrukt.

Nog net iets belangrijker dan de prijzen schatten De Lijn-klanten de reisinformatie in, vooral wanneer de dienstverlening niet loopt zoals gepland. Zes op de tien reizigers zijn daarover tevreden, stabiel ten opzichte van 2021. De app van De Lijn krijgt daarbij de beste score.