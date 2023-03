Tesla verlaagt prijzen in VS tweede keer dit jaar

Midden januari al prijsverlaging

Tijdens een investeerdersdag op 1 maart had Tesla-topman Elon Musk gehamerd op efficiëntie bij de productie en kostenbesparingen . "Mensen hebben een groot verlangen om een Tesla te hebben", zo zei Musk ook. "De beperkende factor is hun vermogen om een Tesla te betalen.” Hij zei ervan uit te gaan dat elektrische wagens in de toekomst een heel stuk goedkoper zullen worden. Volgens Musk moet het mogelijk zijn de kosten voor toekomstige voertuiggeneraties met de helft terug te dringen .

En in Europa?

In januari verlaagde Tesla na zet in de VS ook de prijzen van enkele modellen in Europa. Het is nog niet duidelijk of dat ditmaal ook het geval is.