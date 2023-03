Tesla schetst toekomst en visie, maar onthult toch nog geen kleinere auto

Tesla heeft tijdens een investeerdersdag verschillende verbeteringen voor zijn voertuigen gepresenteerd. Ook schetste de maker van elektrische auto's een visie hoe de wereld kan overstappen naar groene energie. Maar hoewel er verschillende keren gehint werd op een nieuwe auto van een volgende generatie, werd die auto nog niet onthuld. Veel kenners hadden verwacht dat Tesla een kleinere, goedkopere auto zou aankondigen die eerder al door topman Elon Musk in het vooruitzicht was gesteld.

In plaats daarvan kregen de gasten in de Gigafactory van Tesla in Austin, Texas, veel informatie over hoe het bedrijf nog efficiënter wordt. Dat gebeurt door vernieuwingen, maar Tesla profiteert ook van de grote hoeveelheden data die het krijgt van de eigen vloot voertuigen. Dat helpt bijvoorbeeld om nieuwe softwarefuncties sneller te ontwikkelen en kunstmatige intelligentie te trainen.

Enorme groei productie

Alle besparingen en verbeteringen moeten uiteindelijk leiden naar een enorme groei van de productie van Tesla-voertuigen. Het bedrijf heeft nu 4 miljoen auto's gebouwd en elk miljoen kost minder tijd en geld. Maar uiteindelijk wil Tesla er 20 miljoen per jaar bouwen. Dat is ambitieus, want de grootste autofabrikanten op dit moment bouwen ongeveer 10 miljoen voertuigen per jaar.

Maar het is nodig voor de overgang naar een duurzame economie, aldus Tesla-topman Elon Musk. Want als alle auto's elektrisch moeten worden, zijn er daar zo'n 1,4 miljard van nodig.

Ook energievoorziening hernieuwbaar

Maar ook de energievoorziening moet hernieuwbaar worden, zware industrie moet op waterstof gaan draaien en er moet duurzame brandstof komen voor boten en vliegtuigen. Daarnaast moeten alle huizen, kantoren en andere gebouwen met warmtepompen verwarmd gaan worden. Musk sloot niet uit dat Tesla ooit ook warmtepompen gaat maken, naast de thuisbatterijen en zonnepanelen die het bedrijf al produceert.

Eigen lithiumraffinaderij

Voor alle auto's en thuisbatterijen zijn veel accu's nodig en daar is lithium voor nodig. Dat metaal is in grote hoeveelheden aanwezig op aarde, maar raffinagecapaciteit is er minder. Tesla is in Texas begonnen met de bouw van zijn eigen lithiumraffinaderij om minder afhankelijk te worden van leveranciers.

10 biljoen dollar

Voor de groene transitie is volgens Tesla 10 biljoen dollar (9,4 biljoen euro) nodig. Dat lijkt veel, maar is 1 procent van de omvang van de wereldeconomie gedurende tien jaar of 0,5 procent van de wereldeconomie gedurende twintig jaar. Als investeringen in de fossiele industrie in het huidige tempo door zouden gaan zou die sector 14 biljoen dollar investeren in de komende tien jaar, aldus Tesla.