Tesla roept 1,1 miljoen auto's terug in VS om probleem met ramen

Axa zette crashtest met Tesla in scène: "Brand werd vanop afstand gesticht”

Verzekeringsmaatschappij Axa heeft zijn verontschuldigingen aangeboden voor een gemanipuleerde crashtest met een Tesla. De elektrische wagen zou tijdens de test in brand zijn gevlogen, maar in werkelijkheid was het Axa zelf die het vuur aanstak. “We moesten maatregelen nemen om het publiek te beschermen.”

2 september