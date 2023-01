Tesla Model Y plots 12.000 euro goedkoper: hoe kan dit? En zullen de andere automerken volgen?

Onze au­to-ex­pert testte Car of the Year-finalist Kia Niro: “De gewone hybride kost 30.000 euro, en je krijgt waar voor je geld”

Onze autokenner Joost Bolle vertegenwoordigde België in de jury van de Car of the Year, de meest prestigieuze onderscheiding in de Europese autowereld. Die werd in de wacht gesleept door de Jeep Avenger. Maar er waren in totaal zeven finalisten, waaronder ook de Kia Niro. Wat vond onze expert daarvan? Je leest zijn uitgebreid testverslag hieronder. “Echte minpunten zijn er niet.”

23 januari