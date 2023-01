Tesla Model 3 en Model Y nu ook in ons land fors goedkoper: aandeel zakt 5 procent op de beurs

updateDe prijzen van de Tesla Model 3 en Model Y zakken fors in België. Dat bevestigt de autofabrikant aan de redactie van HLN. De nieuwe prijzen gelden ook voor Nederland. Eerder deze maand braken er protesten uit bij showrooms van Tesla in China na de aankondiging dat Tesla’s er tot een kwart goedkoper worden. Bij het openen van de Nasdaq-beurs in New York ging het aandeel 5 procent onderuit.

De nieuwe prijzen werden opgemerkt door trouwe fans van het merk en persagentschap Reuters. In Europa en de Verenigde Staten zijn de prijsdalingen op bepaalde modellen fors. Zo zakt de startprijs van een Tesla Model Y Long Range in de VS met 20 procent.

Ook in ons land is de grootste prijsdaling voor dat model, met 18 procent. Vandaag betaal je zo 12.000 euro minder dan gisteren. De kleinere Tesla Model 3 Long Range daalt 9.000 euro in prijs of 14,5 procent. Voor een Tesla Model 3 met achterwielaandrijving betaal je nu 8.000 euro oftewel 15 procent minder.

Berith Selling, woordvoerster voor Tesla Benelux, bevestigt de nieuwe prijzen aan onze redactie. De verklaring is te vinden in een daling in de productiekosten. “Nu we een turbulent jaar van verstoringen in de toeleveringsketen achter de rug hebben, zien we een normalisering van een deel van de kosteninflatie”, laat ze per mail weten. Ook de toename van de “lokale autoproductie” en de “verdere schaalvoordelen” zorgen voor goedkopere Tesla’s in Europa.

Vorige week vrijdag kondigde Tesla prijsdalingen aan voor de Chinese markt. Daar zakte de prijs voor de Model 3 en Model Y tot wel bijna 25 procent. Honderden eigenaars verzamelden zich bij showrooms en distributiecentra om te eisen dat Tesla hun het prijsverschil alsnog uitkeert, zoals in de video hieronder te zien is.

Grotere concurrentie en aandeel onder druk

Tesla staat al een tijdje onder druk. Zo doet het aandeel op de Nasdaq-beurs het slecht, mede omwille van het feit dat CEO Elon Musk zich veel bezighoudt met Twitter. Vorig jaar verloor het bedrijf 65 procent aan waarde. De prijsdalingen worden niet meteen in dank afgenomen door beleggers, want Tesla staat enkele minuten na het openen van de beurzen zo’n 5 procent in het rood.

Daarnaast is er steeds meer concurrentie in de markt van elektrische wagens. Tesla heeft in China, een belangrijk land voor het autobedrijf, steeds meer af te rekening met concurrentie van Chinese constructeurs als BYD, Xpeng en Nio.

Het zette Elon Musk er begin dit jaar toe aan om van Tom Zhu zijn luitenant te maken. Hij leidde het bedrijf al in Azië. Hij is nu ook verantwoordelijk voor de verkoop in Europa en Noord-Amerika, maar ook de productie in de VS.