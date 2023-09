Terug van vakantie met je camper of caravan? Hier mag je (niet) langdurig parkeren

Bij onze Noorderburen, dé kampeerders bij uitstek, zijn de regels behoorlijk strikt. “In Nederland ben je mogelijk al in overtreding als je je voertuig op je eigen oprit zet.” Ook dan kan de wagen immers nog het openbare zicht belemmeren, door bijvoorbeeld boven de haag uit te steken. De specifieke regels en handhaving verschillen echter van gemeente tot gemeente. “Dan is het in België een pak eenvoudiger, want op je eigen oprit doe je gewoon wat je wilt,” informeert Mich Vergauwen. “Hoe groot je caravan of mobilhome ook is. Mocht een buurman toch klagen over de grootte van deze kampeerauto, dan kan de vrederechter eventueel trachten te bemiddelen.”

Parkeren is kamperen niet

Maar pas op, we spreken hier wel over ‘parkeren’ en niet over ‘kamperen’. “Als je tijdelijk in die mobilhome of caravan woont, dan spelen er andere regels afhankelijk van je lokale gemeentereglement,” aldus de VAB-woordvoerder. “In sommige gemeenten mag je bijvoorbeeld niet overnachten. In andere is het beleid soepeler zolang je de tafeltjes en stoelen niet buiten opstelt, enzovoort.” Maar dit alles heeft niks met parkeren in de verkeerskundige betekenis van het woord te maken. “Ter herhaling: parkeren doe je wanneer je langer stilstaat dan nodig is voor het in- of uitstappen of in- of uitladen.”

Mobilhome/camper

Heb je geen oprit of een eigen garage ter beschikking voor je vakantiewoning op wielen, dan zal je je toevlucht moeten zoeken tot de straatkant. “Op de openbare weg gelden de gebruikelijke parkeerverboden die voor iedereen van toepassing zijn,” legt Mich uit. “Is je mobilhome of camper echter hoger dan 1 meter 65, lading inbegrepen? Dan mag je niet stilstaan of parkeren op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten of voor een verkeersbord. Tenminste, wanneer de onderkant van dat verkeerslicht of -bord zich op minder dan 2 meter boven de rijbaan bevindt.”

Je caravan enkele meters verplaat­sen op de openbare weg, zal wellicht niet volstaan om aan een bekeuring te ontsnappen.

Aanhangwagen (caravan)

Als je mobilhome een Maximaal Toegelaten Massa (MTM) heeft van meer dan 7,5 ton, dan mag je binnen de bebouwde kom niet langer dan 8 uur parkeren. Al is zo’n gewicht al vrij uitzonderlijk; de gemiddelde MTM in België ligt tussen 3,5 en 4,5 ton. “En plaatsen met een verkeersbord E9a, E9c of E9d vormen de uitzondering op die regel; daar kan je je voertuig wel met een gerust hart langer neerpoten. Zo lang als je wilt zelfs, als er tenminste geen bijkomende regels op het E9-bord vermeld staan.

Een aanhangwagen zoals een caravan mag daarentegen sowieso niet langer dan 24 uur op dezelfde plaats op de openbare weg geparkeerd staan. De politie controleert dit aan de hand van camerabeelden, controles of het plaatsen van krijtstreepjes voor en achter het wiel. Je aanhangwagen enkele meters verplaatsen, zal wellicht niet volstaan om aan een bekeuring te ontsnappen.

Tips voor caravan- en mobilhome-eigenaars

Heb je geen oprit? Dan kan je je motorhome altijd in een loods of berging stallen. “Zorg daarbij wel voor vrije toegang tot het terrein”, adviseert Kris Sinnaeve , voorzitter van de Belgian Motorhome Club. “Je wilt niet moeten wachten op iemand anders om zijn voertuig te verplaatsen voor jij kan uitrijden.”

Bekijk daarnaast ook goed de stallingscontracten voor je ergens tekent. “Veel mensen tekenen huurcontracten die niet altijd wettelijk op punt staan omdat ze snel op zoek zijn naar een permanente parkeerplek vlakbij en er toevallig net iets vrij komt,” legt Sinnaeve uit. “Denk daarbij ook na over schadeprotocollen bij incidenten met andere huurders en zorg dat je eigen verzekeringen steeds in orde zijn.”

Ook bij het parkeren in die loods of berging moet je meer doen dan enkel de deur achter je dichtslaan. “Verwijder zeker goederen die kunnen bederven en waardevolle items uit de motorhome. Zorg dat gasflessen gesloten zijn en sluit, indien mogelijk, de accu aan op stroom om de batterij op peil te houden via de ingebouwde automatische oplader en zo sluimerverbruik op te vangen.”

Houd kastdeurtjes, de koelkast en diepvries daarnaast open om geurtjes te voorkomen en maak de waterreservoirs leeg om bevriezing te vermijden. De dieseltank daarentegen vul je best wel volledig – zo vermijd je condensvorming. En last but not least? “Reinig de WC-tank of cassette voor het stallen.” We hoeven je allicht niet uit te leggen waarom.

