Te laat voor je keuring en in tussentijd een ongeval veroorzaakt: hoe zit het dan met je autoverzekering?

Independer Slim vergelij­ken en sleutelen aan je franchise: met deze tips voel je niets van de stijgende prijzen van je brandverze­ke­ring

De ABEX-index die de prijs van je brandverzekering bepaalt, ging in mei alweer flink de hoogte in. Dat wil zeggen dat ook heel wat jaarlijkse premies in juli dit jaar zullen toenemen. Independer.be adviseert hoe je toch een betaalbare brandverzekering in de wacht kunt slepen.