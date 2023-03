Tank jij soms tot na de klik? Onze expert legt uit waarom je dat beter niet doet

We komen allemaal wel eens in de verleiding om nog even iets meer brandstof in de tank te gooien. Voor een mooi rond bedrag, omdat benzine of diesel die dag net iets goedkoper is of om net iets verder te rijden. Maar is het een goed idee om je tank tot het randje te vullen? Kan het je auto beschadigen? Onze mobiliteitsspecialist Brecht Vanhaelewyn geeft advies: “Je riskeert er kosten door.”

Een benzine- of dieselpomp slaat automatisch af als je tank ongeveer vol is. Dat is het geval als de pomp goed afgesteld is en je het tankpistool goed in je vuldop hebt gestoken. Dan nog verder tanken is geen goed idee. Maar waarom precies?

Er zijn verschillende redenen waarom het weinig aangewezen is om echt tot het randje te tanken. Zo wordt beweerd dat het minder efficiënt is omdat je bij elke ‘klik’ een (klein) beetje brandstof krijgt aangerekend dat weer in de darm wordt gezogen. Ik kon dat niet nagaan. Wat wel zeker is: je riskeert brandstof op te slaan op plaatsen die daar niet voor bestemd zijn als je na die eerste ‘klik’ nog verder tankt. Je kan dan niet alleen de tank, maar ook het vulkanaal opvullen. Met meer brandstof in je auto dan eigenlijk de bedoeling was, stijgt dus het risico op kosten.

Quote Je auto zal alarm slaan van zodra er ergens in het EVAP-sys­teem een gaatje ontstaat. Brecht Vanhaelewyn, Mobiliteitsspecialist

Gevoelig systeem

Een tank van een moderne auto maakt immers deel uit van een hermetisch afgesloten geheel. Zodra je je de vuldop dichtdoet, is het systeem helemaal dicht. Dat moet zo. Er mogen geen schadelijke benzinedampen in de lucht terecht komen. Drukverschillen worden opgevangen door een expansievat en dampen die willen ontsnappen, passeren via een koolstoffilter en komen uiteindelijk in de motor terecht, waar ze verbrand worden.

Dat hele systeem is berekend op benzineverbruik en brandstof die - zoals alle vloeistoffen - op basis van temperatuur krimpt en weer uitzet. Dat zogeheten EVAP-systeem is gevoelig. Dat moet, omdat het met uitstoot te maken heeft. Je auto zal alarm slaan van zodra er ergens in het ganse systeem een gaatje ontstaat dat amper een speldenprik groot is of als de efficiëntie van een component omlaag gaat. Belangrijker dan het oranje verklikkerlampje op je dashboard en de invloed op de prestaties - soms wil een auto dan niet meer starten - zijn de gevolgen voor je portemonnee. De herstelkost van zo’n EVAP- systeem kan stevig oplopen. Ik vond schattingen van 175 euro tot wel 1.000 euro en meer.

Conclusie?

Meer benzine of diesel in de tank gooien dan normaal, is zeker niet de enige oorzaak van problemen met de benzinetank en aanverwante systemen. Maar het risico erop stijgt wel. En omdat het eigenlijk toch niks oplevert, waarom zou je het dan nog doen?

Lees ook: