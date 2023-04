SUV en cross-overs zijn vaker betrokken bij ongevallen met doden en gewonden: hoe komt dat?

SUV’s zijn meestal zwaar en bieden geen bijzonder goede aerodynamica, maar toch zijn ze enorm populair bij automobilisten. Door de hoge zitpositie heb je goed overzicht en is het instappen ook makkelijk voor wat oudere mensen. En je voelt je veilig. Dat veilige gevoel heeft echter een keerzijde, want uit onderzoek bleek al eerder dat bij een botsing tussen een SUV en een standaard auto, de slachtoffers vaak in de andere auto vallen.

Fietsers worden op hoger punt geraakt

Kans op overrijden groter

Twee maal zo vaak hoofdletsel

Hoofdletsel als gevolg van een klap op het asfalt kwam meer dan twee keer zo vaak voor bij SUV-ongevallen als bij botsingen met andere voertuigen, zo blijkt uit het onderzoek. In een eerdere studie kwam het IIHS tot een vergelijkbare negatieve conclusie voor SUV-aanrijdingen met voetgangers: de kans op dodelijk letsel is hier hoger dan bij een aanrijding met ‘gewone’ auto’s. Ook in dit geval schreef de studie het verhoogde risico toe aan de verhoogde voorste delen van SUV’s.

Dominantie SUV's en cross-overs

Steeds meer assistentiesystemen zijn ontworpen om ongevallen te voorkomen - en deze worden ook steeds vaker verplicht in voertuigen. In de VS is het aantal dodelijke fietsongevallen het laatste decennium desondanks dramatisch gestegen: in 2010 waren dat er 621, in 2020 waren er al 932 fietsers die omkwamen op de Amerikaanse wegen. Als reden vermoeden de onderzoekers de dominantie van pick-ups, cross-overs en SUV’s in het Amerikaanse wagenpark.