StuBru-presentator Thibault Christiaensen slachtoffer van verkeersagressie: VIAS geeft tips om dat te vermijden, zoals de ‘schoonmoedertest’

Thibault Christiaensen, presentator bij Studio Brussel, was vanmorgen het slachtoffer van verkeersagressie. Een auto bleef hem achtervolgen en de bestuurder zou zelfs iets naar zijn auto hebben gegooid. “Ik wist niet goed wat ik moest doen”, getuigde Christiaensen op de radio. Wat doe je best in zo’n situatie? Verkeersinstituut VIAS deelt haar beste tips.

Toen Christiaensen vanmorgen met een collega op weg was naar de redactie, werd hij lastiggevallen door een andere weggebruiker. “We reden 120 kilometer per uur op de snelweg en plots kwam er een auto naast mij rijden”, vertelde hij op de radio. “Op een gegeven moment zit ik achter een vrachtwagen, maar kan ik niet voorbijsteken omdat die auto in de weg blijft rijden.”

Christiaensen vertraagt en zo lukt het hem uiteindelijk toch om voorbij te steken. Maar “daarna beginnen ze achter mij te rijden”, ging de presentator verder. “Ze beginnen in mijn gat te kleven en met hun lichten te knipperen. Ik ga opnieuw op het rechtervlak rijden, maar ze blijven naast me rijden en mij volgen. Ik wist niet goed wat ik moest doen.” Niet veel later gaat de auto schuin achter Christiaensen rijden en gooiden de bestuurders iets naar zijn auto. “Ik denk een blikje.” Dat was het einde van het voorval, maar de presentator “kwam helemaal gestresseerd aan op de redactie”.

Geen uniek geval

Zulke taferelen zijn voor heel wat mensen herkenbaar, want volgens een recente bevraging van Verkeersinstituut VIAS kreeg 7 procent van de autobestuurders in ons land het afgelopen jaar te maken met fysieke verkeersagressie. “Dat gaat van kloppen op de motorkap tot werkelijk iemand die je een slag op je gezicht geeft”, legt Stef Willems van VIAS uit aan ‘VRT NWS’.

Uit diezelfde bevraging blijkt dat 54 procent van de bestuurders het slachtoffer is geweest van een of andere vorm van verkeersagressie in het algemeen in het afgelopen jaar. Dat omvat dus niet alleen die fysieke agressie. Het kan gaan over verbale agressie, maar ook over een weggebruiker die de middelvinger naar je opsteekt, zegt Willems.

Wat doe je best?

Zoveel bestuurders komen in aanraking met agressie achter het stuur, maar wat doe je best in die situatie? Willems deelt enkele tips om ervoor te zorgen dat je de situatie onder controle kan houden:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.