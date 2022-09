Stijgende energiekosten kunnen toekomst van elektrische auto’s in gevaar brengen, waarschuwen experts

Als de trend zich doorzet, bestaat er ook de kans op een domino-effect waardoor investeerders geen stimulansen zullen hebben om oplaadfaciliteiten te bouwen. Hierdoor worden elektrische auto’s minder aantrekkelijk, omdat ze onpraktischer zouden zijn om mee te rijden.

Tot voor kort werd het bezit van elektrische auto’s steeds aantrekkelijker naarmate de benzineprijzen stegen. Maar sinds de recente stijgingen van de elektriciteitsprijzen is het prijsverschil kleiner geworden.

Eigenaars van elektrische auto’s, of zij hun auto nu thuis opladen of via contracten met oplaadexploitanten, hebben prijsstijgingen van 10% of meer gezien. Verdere prijsstijgingen worden verwacht omdat de elektriciteitsprijs gekoppeld is aan de gasprijs, waarbij gas steeds schaarser wordt sinds Rusland bijna twee weken geleden de gastoevoer naar Duitsland stopzette.

Allego, één van de grootste exploitanten van oplaadstations in Duitsland, heeft zijn prijzen begin deze maand verhoogd van 43 cent per kilowattuur tot 47 cent. Snelladen, via een continue stroom, is gestegen van 65 naar 70 cent per kilowattuur, terwijl het snelst opladen is gestegen van 68 cent naar 75 cent per kilowattuur. Supermarkten, doe-het-zelfketens en meubelzaken die hun klanten tot voor kort gratis oplaaddiensten aanboden, terwijl zij hun boodschappen deden, voeren nu ook kosten in.

“We moeten verdomd voorzichtig zijn”

Volgens econoom Stefan Bratzel is de ontwikkeling een onmiddellijke bedreiging voor de industrie. “De explosie van de elektriciteitsprijzen kan uiteindelijk een acuut gevaar worden voor de overgang naar elektrische voertuigen, en we moeten er verdomd voorzichtig mee zijn”, vertelde hij aan Duitse media.

“Als elektrische auto’s duurder worden in het gebruik, dreigt de opleving van elektrische mobiliteit in te storten, omdat bijna niemand een elektrische auto gaat kopen”, zei Bratzel. Hij en andere voorstanders van elektrische auto’s doen nu een beroep op de Duitse regering om ervoor te zorgen dat de elektriciteitsprijs onder de benzineprijs blijft, wat volgens hen van cruciaal belang is voor de toekomst van elektrische auto’s.

De overheidssubsidies voor elektrische auto’s zullen vanaf 2023 halveren tot 4.500 euro, terwijl kopers van plug-inhybrides, die momenteel een betaling van 6.750 euro ontvangen, niet langer worden ondersteund. De totale beschikbare pot met geld wordt begrensd op 2,5 miljard euro, genoeg voor de premies voor slechts 400.000 elektrische auto’s, minder dan 1% van de auto’s op de Duitse wegen.

Belasting voor diesel- en benzineauto’s

Een suggestie die relatief snel kan worden doorgevoerd, is het verhogen van de motorvoertuigenbelasting op diesel- en benzineauto’s. Elektrische auto’s komen momenteel niet in aanmerking voor deze belasting. Ze kunnen in Duitsland ook gebruikmaken van busbanen en parkeerplaatsen die niet beschikbaar zijn voor niet-elektrische auto’s.

In Noorwegen, waar de regering de aankoop van elektrische auto’s vroegtijdig financieel heeft gestimuleerd en een wijdverspreid oplaadnetwerk heeft opgezet, waren 64,5% van de vorig jaar geregistreerde nieuwe auto’s elektrische voertuigen, waarmee het land bovenaan de Europese lijst staat. Duitsland staat met 13,6% op de zesde plaats, in België gaat het voorlopig om 5,8%.

